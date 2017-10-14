Боевики движения "Талибан" захватили семь полицейских постов в Афганистане

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МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) захватили семь полицейских контрольно-пропускных пунктов в провинции Сари-Пуль в Афганистане. Об этом в субботу сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.
"Боевики "Талибана" в ходе ночных операций захватили семь контрольно-пропускных пунктов полиции в районе Мирза Оланг, заставив силы безопасности отступить", - приводит агентство слова руководителя местной полиции.
В августе боевики четыре дня удерживали более 150 семей, проживающих в Мирза Оланг. Тогда от рук радикалов погибли 50 человек.