В Кении в результате вооруженного нападения на школу погибли семь человек

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. По меньшей мере семь человек, в том числе шесть детей, погибли в субботу в результате вооруженного нападения неизвестных на школу Локичегио на севере Кении. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местное телевидение.

По его данным, в результате нападения погибли четыре мальчика, две девочки и охранник учебного заведения. До настоящего времени, продолжает Reuters, личности нападавших не идентифицированы.

"Нападение <...> является болезненным напоминанием об отсутствии безопасности вдоль границ [страны]", - прокомментировал произошедшее губернатор округа Туркана Джосфат Нанок.