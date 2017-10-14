В Кении в результате вооруженного нападения на школу погибли семь человек

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МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. По меньшей мере семь человек, в том числе шесть детей, погибли в субботу в результате вооруженного нападения неизвестных на школу Локичегио на севере Кении. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местное телевидение.
По его данным, в результате нападения погибли четыре мальчика, две девочки и охранник учебного заведения. До настоящего времени, продолжает Reuters, личности нападавших не идентифицированы.
"Нападение <...> является болезненным напоминанием об отсутствии безопасности вдоль границ [страны]", - прокомментировал произошедшее губернатор округа Туркана Джосфат Нанок.