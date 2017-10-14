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Корбин: Великобритания приближается к выходу из ЕС без сделки с Брюсселем

Международная панорама
14 октября, 19:01 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 14, октября. /ТАСС

По словам лидера лейбористов, в рядах руководства тори усилились разногласия в отношении самой стратегии выхода из сообщества

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ЛОНДОН, 14 октября. /ТАСС/. Правительство, сформированное Консервативной партией, приближает Великобританию к тому, что она выйдет из Европейского союза, так и не подписав с властями в Брюсселе соглашение о Brexit. Об этом в субботу заявил лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин, который выступил на съезде союзнической для лейбористов Кооперативной партии, отмечающей столетний юбилей.

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По его словам, экономическая модель тори рухнула и нуждается в трансформации, а проводимые консерваторами переговоры по условиям Brexit находятся в тупике. На фоне же ожиданий безысходного окончания диалога с Брюсселем, считает лидер лейбористов, в рядах руководства тори усилились разногласия в отношении самой стратегии выхода из сообщества.

"Тори очевидным образом проваливают переговоры по выходу из ЕС. Они устраивают вокруг Brexit шокирующую неразбериху. Они разделены пополам и ведут переговоры друг с другом вместо того, чтобы вести их с ЕС. С каждым новым днем они приближают нас к тому, что выход из ЕС состоится без соглашения", - отметил Корбин.

По словам главы лейбористов, такой сценарий оставит Великобританию наедине с таможенными тарифами Всемирной торговой организации, и в этом контексте отсутствие соглашения по условиям Brexit - "это худшая из возможных сделок". В такой ситуации существует реальная угроза, что ключевые производители могут переехать из Соединенного Королевства в континентальную Европу, уведя с собой высокооплачиваемые рабочие места для квалифицированных специалистов, а это явится экономической катастрофой, подчеркнул Корбин.

Политик также высказал мнение, что влиятельная группировка внутри Консервативной партии вполне осознанно движет страну в тому, чтобы Brexit был осуществлен без сделки с Брюсселем о каких-либо условиях выхода. Он дал понять, что это делается для того, чтобы использовать данный повод для превращения британской экономики в "нерегулируемое налоговое убежище". "Мы не должны позволить им этого", - резюмировал лидер британской оппозиции.

Пятый раунд переговоров по Brexit завершился в минувший четверг без "больших шагов вперед", что означает, что Лондон и Брюссель не смогут, как планировалось ранее, начать дискуссию об отношениях после "развода" на предстоящем саммите ЕС 19-20 октября. Неделю же назад газета The Telegraph сообщила о том, что власти ЕС активизировали закулисные переговоры с британскими лейбористами на фоне опасений, что нынешнее правительство тори может пережить крах еще до завершения процесса выхода страны из ЕС. Издание утверждало, что Брюссель добивается от Корбина гарантий того, что в случае своего прихода к власти он будет придерживаться договоренностей, достигнутых на переговорах об условиях Brexit нынешним кабинетом тори.

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Корбин, Джереми
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