СМИ: боевики в Афганистане убили малолетнюю дочь освобожденных заложников из Канады

ОТТАВА, 14 октября. /ТАСС/. Боевики террористической группировки "Сеть Хаккани" убили одну из малолетних дочерей семьи из Канады, которая была освобождена на этой неделе после пяти лет пребывания в плену в Афганистане. Об этом журналистам в субботу рассказал 34-летний глава семьи Джошуа Бойл, сообщает телеканал CTV.

По его словам, он попал в плен вместе с беременной женой, 31-летней гражданкой США Кейтлин Коулман, в 2012 году, когда занимался волонтерской деятельностью в Афганистане, оказывая посильную помощь жителям местных деревень. "Там не было гуманитарных работников, а [афганское] правительство не было в состоянии оказать помощь [местным жителям]", - сказал он.

За время заключения у пары родились в общей сложности четверо детей - два мальчика и две девочки, одна из дочерей была убита террористами. Бойл рассказал, что боевики также насиловали его супругу. Убийство его ребенка и изнасилование жены Бойл пояснил тем, что "много раз отказывался от предложения, которое эти негодяи-преступники из группировки "Сеть Хаккани" мне делали". Он не уточнил, какого рода предложение ему поступало.

Бойл также сообщил телеканалу CBC, что у его младшей дочери есть проблемы со здоровьем, о которых он не упомянул, но "она уже прошла беглый осмотр у докторов и ее шансы на поправку оказались очень высокими". Глава семьи также добавил, что в Канаде он "попытается вернуть своим детям часть детства, которое они потеряли".

Бойл и его семья прилетели в Торонто из Лондона в пятницу поздно вечером (утро субботы по московскому времени). Супруги с детьми были освобождены в Афганистане пакистанскими военными, действовавшими на основе информации американской разведки. После этого бывших заложников доставили в Пакистан. По сведениям телеканала CNN, Бойл опасался лететь из Пакистана на военном самолете, предоставленном властями США, так как боялся, что будет арестован по подозрению в связях с лицами, причастными к терроризму.

МИД Канады в пятницу заявил, что канадские власти были на различных уровнях вовлечены в процесс освобождения Бойла и его семьи из пятилетнего плена в Афганистане.