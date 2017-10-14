В Киеве националисты проводят марш по случаю годовщины образования повстанческой армии

КИЕВ, 14 октября. /ТАСС/. День защитника отечества на Украине тысячи людей отмечают в субботу маршем "Слава героям" в центре Киева. Мероприятие организовано националистическими силами Украины в день 75-летия образования Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ).

В марше принимают участие по разным данным от трех до семи тыс. человек. Анонсируя шествие, националисты назвали его "последним предупреждением власти" в связи с принятием в парламенте Украины закона о статусе Донбасса. "Власть не представляет интересы народа. Если они не свернут с ошибочного пути, новая революция станет неизбежной", - предупреждается в агитационных листовках, раздаваемых на улицах Киева.

Участники марша собрались в парке имени Тараса Шевченко. Затем колонна с флагами Украины и националистических организаций начала движение по центральным улицам Киева. Позже представители "Национального корпуса" во время марша зажгли факелы. В полиции сообщили, что серьезного нарушения правопорядка со стороны участников шествия, кроме поджога дымовых шашек и файеров, не отмечено.

Марш националистов проходит в сопровождении конной полиции. Всего для обеспечения правопорядка в Киеве привлечено пять тысяч сотрудников Национальной полиции и бойцов Национальной гвардии. После окончания марша запланирован концерт в честь 75-летия УПА.

УПА была организована в 1943 году Организацией украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) - ультраправой политической организацией, действовавшей в основном на территории Западной Украины. Для достижения поставленной цели - создания самостоятельной Украины - ОУН ориентировалась на использование экстремистских методов, в том числе террористических актов. В годы Второй мировой войны ОУН в сотрудничестве с нацистскими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. По открытым данным, члены ОУН - УПА убили не менее одного млн человек, в том числе в ходе "Волынской резни" около 200 тыс. поляков.

Президент Украины Петр Порошенко в 2014 году перенес празднование Дня защитника Украины с 23 февраля на 14 октября.