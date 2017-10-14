Адвокаты оспорили иск в отношении Трампа за блокировку пользователей в Twitter

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Федеральному суду в Нью-Йорке следует отклонить иск правозащитников, обвиняющих президента США Дональда Трампа в незаконной блокировке критически настроенных к главе государства подписчиков сервиса микроблогов Twitter. Как сообщило в субботу информационное агентство AP, эту позицию изложили адвокаты, представляющие интересы Трампа.

Они, по данным AP, построили защиту на аргументе, согласно которому, контент Twitter вообще не может быть предметом судебного разбирательства. Поэтому суду следует отклонить иск и не принимать его к рассмотрению.

Коллективный иск был подан в июле от имени семи заблокированных президентом страны пользователей, а также правозащитной организации под названием Knight First Amendment Institute ("Институт Первой поправки имени Найтов"), действующей при Колумбийском университете. Они утверждают, что Трамп, блокируя подписчиков своей страницы в данном сервисе, нарушает положения Первой поправки к конституции США, гарантирующей, в частности, право на свободу слова и выражения протеста. По мнению истцов, так как Трамп пользуется Twitter, чтобы выступать с различными политическими заявлениями, то его микроблог служит площадкой для общественных споров и дискуссий, и правительство не может лишать людей доступа к ней, основываясь на их взглядах.

В исковой жалобе блокировка пользователей сервиса сравнивается с антиконституционной "попыткой подавления инакомыслия". Истцы просят суд признать блокировку незаконной и восстановить к ней доступ для всех заблокированных пользователей.

Организация Knight First Amendment Institute была создана в прошлом году нью-йоркским Колумбийским университетом и Фондом имени Джона и Джеймса Найтов - известных газетных издателей, ныне уже ушедших из жизни. Она занимается, в частности, защитой свободы слова, прессы и выражения протеста.

Трамп после инаугурации начал пользоваться официальным президентским аккаунтом в Twitter, но при этом продолжил публиковать сообщения на своей личной странице в этом сервисе. Республиканец уделяет повышенное внимание социальным сетям в качестве средства информации и общения со своими сторонниками. Трамп ранее заявлял, что без способности доводить с помощью социальных сетей свои мысли до общественности он никогда, по его мнению, не стал бы президентом США. Многие публикуемые Трампом в Twitter сообщения часто подвергаются критике со стороны противников президента.