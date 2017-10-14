Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Адвокаты оспорили иск в отношении Трампа за блокировку пользователей в Twitter

Международная панорама
14 октября, 19:50 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, октября. /ТАСС

Защита была построена на аргументе, что контент Twitter вообще не может быть предметом судебного разбирательства

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Федеральному суду в Нью-Йорке следует отклонить иск правозащитников, обвиняющих президента США Дональда Трампа в незаконной блокировке критически настроенных к главе государства подписчиков сервиса микроблогов Twitter. Как сообщило в субботу информационное агентство AP, эту позицию изложили адвокаты, представляющие интересы Трампа.

Смотрите также

Трамп пояснил смысл своей фразы о "затишье перед бурей"

Трамп по ошибке ретвитнул сообщение своего критика

В Twitter объяснили, почему не удалили сообщение Трампа про КНДР

Они, по данным AP, построили защиту на аргументе, согласно которому, контент Twitter вообще не может быть предметом судебного разбирательства. Поэтому суду следует отклонить иск и не принимать его к рассмотрению.

Коллективный иск был подан в июле от имени семи заблокированных президентом страны пользователей, а также правозащитной организации под названием Knight First Amendment Institute ("Институт Первой поправки имени Найтов"), действующей при Колумбийском университете. Они утверждают, что Трамп, блокируя подписчиков своей страницы в данном сервисе, нарушает положения Первой поправки к конституции США, гарантирующей, в частности, право на свободу слова и выражения протеста. По мнению истцов, так как Трамп пользуется Twitter, чтобы выступать с различными политическими заявлениями, то его микроблог служит площадкой для общественных споров и дискуссий, и правительство не может лишать людей доступа к ней, основываясь на их взглядах.

В исковой жалобе блокировка пользователей сервиса сравнивается с антиконституционной "попыткой подавления инакомыслия". Истцы просят суд признать блокировку незаконной и восстановить к ней доступ для всех заблокированных пользователей.

Организация Knight First Amendment Institute была создана в прошлом году нью-йоркским Колумбийским университетом и Фондом имени Джона и Джеймса Найтов - известных газетных издателей, ныне уже ушедших из жизни. Она занимается, в частности, защитой свободы слова, прессы и выражения протеста.

Трамп после инаугурации начал пользоваться официальным президентским аккаунтом в Twitter, но при этом продолжил публиковать сообщения на своей личной странице в этом сервисе. Республиканец уделяет повышенное внимание социальным сетям в качестве средства информации и общения со своими сторонниками. Трамп ранее заявлял, что без способности доводить с помощью социальных сетей свои мысли до общественности он никогда, по его мнению, не стал бы президентом США. Многие публикуемые Трампом в Twitter сообщения часто подвергаются критике со стороны противников президента.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Киеве националисты проводят марш по случаю годовщины образования повстанческой армии
2
Костин: отношения РФ и США являются следствием проблем Трампа с американской элитой
3
Путин открыл новый участок трассы Р-23 под Петербургом
4
ГИБДД меняет правила проведения экзаменов и оформления регистрации машин
5
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
6
Саакашвили: на Закарпатье нет украинского государства
7
США сорвали участие делегации Генштаба РФ во встрече по линии ООН в Нью-Йорке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама