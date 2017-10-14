Глава МПС поблагодарил РФ за выдачу виз всем участникам, несмотря на санкционные списки

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Россия показала пример парламентской дипломатии, приняв на ассамблее Межпарламентского союза (МПС) всех членов иностранных делегаций независимо от их вхождения в санкционные списки. Об этом заявил в субботу председатель МПС Сабер Чоудхури, выступая на открытии 137-й ассамблеи МПС в Санкт-Петербурге.
"К сожалению, санкции, ограничения не помогают раскрыться парламентаризму, - сказал он. - Перед ассамблеей мы попросили Россию, если кто-то входит в санкционный список, выдать ему визу". "Ответ был утвердительным, и РФ сдержала свое слово - все, кто пожелал присутствовать на МПС, смогли приехать сюда", - подчеркнул председатель МПС.
"Это победа парламентской дипломатии", - уверен он.
Чоудхури поблагодарил Россию за организацию ассамблеи и пример настоящего парламентаризма. "Это самое крупное собрание МПС за всю историю", - подчеркнул он.