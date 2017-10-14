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Sky: командующий ЛНА не исключил альтернативных диалогу вариантов решения кризиса в Ливии

Международная панорама
14 октября, 21:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, октября. /ТАСС

Фельдмаршал Халифа Хафтар усомнился в возможности успеха нынешнего раунда политического диалога под патронажем ООН в Тунисе

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МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Бесконтрольное распространение оружия в Ливии и разгул вооруженных группировок угрожают политическому урегулированию кризиса в стране, что не исключает альтернативных диалогу вариантов его решения. Об этом, как передает в субботу телеканал Sky News Arabia, заявил командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар.

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"Распространение оружия и вооруженных формирований за рамками государственной власти представляет собой угрозу политическому урегулированию, - отметил он, поставив в этой связи под сомнение возможность успеха нынешнего раунда политического диалога, который проходит в настоящее время под патронажем ООН в Тунисе. - Пока это единственный способ, но в случае провала есть и другие альтернативы, призванные помочь найти решение кризиса". Какие именно, он не уточнил.

"Армия не позволит террористическим силам подорвать безопасность ливийского народа, - пообещал Хафтар. - Хочу заверить, что и впредь мы будем повсеместно преследовать террористов до их полного уничтожения".

В Ливии в настоящее время по сути параллельно существуют два правительства - поддерживаемый международным сообществом кабинет национального согласия Фаиза Сараджа и восточный кабмин Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, лояльный Палате представителей (ПП, избранный постоянный парламент, заседающий в Тобруке и также пользующийся поддержкой мирового сообщества) и ЛНА Хафтара. Пока все попытки противоборствующих сторон прийти к окончательному урегулированию не принесли желаемых результатов.

На фоне непрекращающегося хаоса в стране продолжают действовать десятки формирований бывших повстанцев, в рядах которых немало радикальных исламистов, в том числе из "Аль-Каиды", и боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

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