Глава МИД Франции призвал Конгресс США не выходить из соглашения по Ирану

ПАРИЖ, 14 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал Конгресс США не денонсировать соглашение о ядерной программе Ирана. Такое заявление он сделал в субботу агентству AFP.

"Франция выражает настойчивое пожелание, чтобы Конгресс США, в ведении которого находится теперь возможное принятие решения относительно денонсирования договора с Ираном, не отвергал данное соглашение", - заявил глава французского дипломатического ведомства. В то же время он не исключил возможности участия Франции "в весьма жестких переговорах" с Тегераном относительно его программы создания баллистических ракет, а также относительно той роли, которую страна намерена играть в регионе.

В пятницу президент США Дональд Трамп изложил новую, более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. Согласно ей, Соединенные Штаты будут противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

Кроме того, американский президент отказался подтвердить выполнение Тегераном соглашения по ядерной программе и обещал добиваться внесения изменений в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Трамп в очередной раз назвал СВПД одной из худших и самых невыгодных для Вашингтона сделок в истории и поручил своей администрации во взаимодействии с Конгрессом США и союзниками устранить "множество серьезных изъянов в сделке, дабы иранский режим никогда не мог угрожать миру ядерными вооружениями".