Спикер парламента Ирана сожалеет, что у Трампа мало информации об ИГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Спикер меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани заявил, что сожалеет по поводу отсутствия у президента США Дональда Трампа информации о террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

"Это в основном была риторика. Сожалею, что у него очень мало информации, допустим, об ИГ", - сказал Лариджани, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать введение США санкций против элитного Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По его словам, Трамп думает, что Иран поддерживает ИГ, хотя даже в Вашингтоне некоторые политики признают, что настоящим творцом этой террористической группировки являются США.

Ранее сообщалось, что министерство финансов США в пятницу внесло Корпус стражей исламской революции в список организаций, "поддерживающих терроризм".