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NYT: в США модернизируют оборудование на случай попыток повлиять на выборы 2018 года

Международная панорама
14 октября, 21:40 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, октября. /ТАСС

В частности, в штате Делавэр отказались от использования устаревших компьютеров для хранения списков избирателей

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НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Власти на местах в США укрепляют защиту базы данных избирателей, модернизируют аппараты регистрации бюллетеней и предпринимают другие шаги для обеспечения надежности избирательной системы страны в преддверии промежуточных выборов (в Конгресс) 2018 года и президентских выборов в 2020 году. Об этом сообщила в субботу газета The New York Times.

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По ее сведениям, данные меры призваны свести к минимуму или исключить возможность приписываемых Москве попыток оказать влияние на настроения американских избирателей и ход предвыборной кампании прошлого года. Так, избирком штата Западная Вирджиния включил в свой состав эксперта в области кибербезопасности с правом допуска к секретным документам федерального значения. В штатах Колорадо и Род-Айленд разработали процедуру статистического типа для более тщательной проверки точности результатов голосования. В штате Делавэр отказались от использования устаревших компьютеров для хранения списков избирателей и собираются заменить на новую систему электронного голосования, действовавшую 21 год.

Согласно сведениям издания, в сентябре группа американских экспертов из федеральных ведомств, органов власти штатов и частных организаций завершили свод новых правил и инструкций для изготовителей оборудования, предназначенного для выборов. Положения документа носят рекомендательный характер, однако были одобрены и утверждены властями 47 из 50 штатов. Теперь изготовители такого оборудования обязаны соблюдать новые стандарты, говорится в публикации.

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 22 сентября сообщило властям 21 американского штата, что хакеры, якобы связанные с РФ, пытались получить несанкционированный доступ к компьютерным системам, задействованным при проведении выборов. Власти штатов Калифорния и Висконсин опровергли информацию МВБ, заявив, что хакерской атаке в этих двух штатах на самом деле подверглись не связанные с выборами структуры.

Разбирательство по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года в США осуществляет ФБР. Параллельные расследования проводят спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США, а также назначенный минюстом спецпрокурор. Москва на самом высоком уровне неоднократно отвергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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