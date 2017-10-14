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В Виннице открыт памятник украинскому националисту Симону Петлюре

Международная панорама
14 октября, 21:56 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 14, октября. /ТАСС

Монумент в натуральную величину сделан из бронзы

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КИЕВ, 14 октября. /ТАСС/. Первый на Украине памятник в полный рост одному из лидеров украинского националистического движения начала XX века Симону Петлюре открыли в Виннице. Об этом в субботу сообщил местный портал "Моя Винница".

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"Очень символично, что памятник Симону Петлюре открывают в Виннице именно на столетие украинской революции. Это первый шаг для создания Музея временной столицы Украинской народной республики (УНР) в нашем городе", - сказал на церемонии открытия мэр города Сергей Моргунов.

Памятник в натуральную величину сделан из бронзы: Петлюра сидит на скамейке с картой Украины, на которой отмечены Винница и Киев. До этого в стране ему были установлены несколько бюстов и мемориальных досок. Памятник расположен возле здания, в стенах которого в начале века находилось министерство почты и телеграфа УНР.

Симон Петлюра - предводитель националистического движения, принимал деятельное участие в событиях на Украине в 1917-1921 годах. С целью сохранения под своей властью независимой республики поочередно вступал в сговор с Германией, Польшей, Румынией, Францией, Англией, с представителями Белого движения и даже с большевиками, пока Украина не была окончательно освобождена Красной армией. Прославился жестокими расправами со всеми несогласными и массовыми еврейскими погромами.

После поражения бежал за границу. В мае 1926 года был убит в Париже Шоломом Шварцбардом, которого французский суд оправдал, приняв во внимание его мотивы - месть за своих родных и других евреев, погибших во время петлюровских погромов.

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