В Киргизии пройдут выборы президента республики

БИШКЕК, 15 октября. /ТАСС/. Выборы президента Киргизии пройдут в воскресенье на всей территории страны. На пост главы киргизского государства претендуют 11 человек. По данным Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов (ЦИК) в республике, голосование на 2338 избирательных участках в Киргизии продлится с 8 часов утра (05:00 мск) до 20 часов вечера (17:00 мск).

"Выборы также состоятся на расположенных за рубежом при посольствах и консульствах республики 37 участках", - заверили ТАСС в Центризбиркоме. Шесть из них находятся в российских городах Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Красноярск.

В списки избирателей в Киргизии, где проживают около 6 млн человек, внесены 3,025 млн граждан. Все без исключения избирательные участки в стране и за ее пределами оснащены оборудованием по считыванию биометрических данных и электронными избирательными урнами.

"Их применение позволит избежать фальсификации итогов голосования", - уверены в киргизской ЦИК. Поэтому, имеющие право голоса, но не прошедшие процедуру биометрической регистрации жители страны к участию в выборах "допущены не будут".

Историческая перспектива

Выборы в Киргизии, за ходом которых следят почти 800 международных наблюдателей и несколько тысяч местных, будут признаны состоявшимися независимо от количества принявших в них участие граждан. Если ни один из претендентов не сможет получить более половины голосов избирателей, в республике будет объявлен второй тур.

В него пройдут занявшие первые два места кандидаты. Как уверяют в ЦИК, повторное голосование в таком случае ориентировочно состоится во второй половине ноября.

Как подчеркнули в ЦИК, если большинство киргизских граждан в воскресенье проголосует против всех, то комиссия обязана будет объявить новые выборы.

Действующий глава киргизского государства Алмазбек Атамбаев на этот раз не имеет права баллотироваться, поскольку закон запрещает гражданам занимать данную должность более одного шестилетнего срока.

В случае успешного завершения выборов впервые в истории Киргизии состоятся добровольный уход президента со своего поста и мирная передача власти. Оба прежних руководителя киргизского государства - Аскар Акаев и Курманбек Бакиев - были свергнуты в результате революций и в целях безопасности вынуждены были бежать за границу.