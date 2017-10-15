В Австрии пройдут парламентские выборы

ВЕНА, 15 октября. /ТАСС/. Австрийские граждане определят на досрочных выборах в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) в воскресенье, какие политические силы войдут в состав нового парламента и сформируют следующее правительство. На выборах впервые в австрийской истории будут представлены кандидаты от 16 партий и политических движений.

В избирательных бюллетенях по всей стране традиционно будут значиться крупнейшие партии, которые обычно входят в парламент и всегда претендуют на депутатские мандаты. Это Социал-демократическая партия Австрии (СДПА), консервативная Австрийская народная партия (АНП), правая Австрийская партия свободы (АПС), "Зеленые" и "Новая Австрия".

Малые партии будут представлены движением выходца из "зеленых" - "Список Петера Пильца", затем следуют "Свободный список Австрии" во главе с Карлом Шнеллем, Коммунистическая партия Австрии, движение популярного австрийского комика Роланда Дюрингера "Мой голос решает", народное движение "Белые - Право принадлежит народу", Социалистическая левая партия, Партия за выход Австрии из ЕС, Христианская партия Австрии, Партия мужчин, миграционная партия "Новое движение за будущее" и "Бездомные в политике".

Фавориты - консерваторы и правые

Основная борьба за большинство в парламенте и кресло канцлера развернется между действующим главой кабинета министров, председателем СДПА Кристианом Керном и министром иностранных дел, председателем консервативной АНП Себастьяном Курцем. Третьим претендентом в гонке за лидерство выступает глава правой оппозиционной АПС Хайнц-Кристиан Штрахе.

Согласно последнему опросу института Research Affairs, большинство австрийцев намерены голосовать за консервативную АНП и ее лидера Курца. При этом социал-демократы действующего канцлера Керна занимают всего лишь третью позицию. Так, 33% респондентов выступают за АНП, 23% - за правую АПС, 22% - за СДПА. Партия "Зеленые" может рассчитывать на поддержку 7% избирателей, "Список Петера Пильца" - 6%, "Новая Австрия" - 5%.

Правительство в Австрии на регулярной основе формируется из нескольких политических сил и является коалиционным. В этой связи эксперты задаются главным вопросом - кто же может войти в будущий кабинет министров. Аналитики Research Affairs выяснили, что самым популярным вариантом выступает связка из консерваторов и правых - коалицию АНП и АПС поддерживают 30% респондентов. При этом только 12% предпочли бы увидеть в кабинете министров представителей СДПА и АПС, а 11% по-прежнему верят в продолжение действующего сотрудничества партий АНП и СДПА.

Стоит отметить, что все исследования за последние полгода свидетельствуют о росте популярности именно консервативной АНП с приходом в ее руководство Себастьяна Курца. Рейтинг популярности 31-летнего политика бьет рекорды с тех пор, как он в более мягкой форме стал использовать лозунги правых, то есть за счет призывов прекратить потоки нелегальной миграции в Европу и закрыть австрийские границы от миграционного кризиса. Он также стал инициатором введения запрета на ношение паранджи в общественных местах в Австрии и внедрения для всех мигрантов с Ближнего Востока и Африки программы обязательного изучения немецкого языка и австрийской культуры.

Расклад по формированию будущего кабинета министров и предпочтения главных фаворитов стали более четко прослеживаться именно во время избирательной кампании. К примеру, канцлер Керн заявил, что намерен уйти со своей партией в оппозицию, если социал-демократы не станут первыми по итогам выборов. Вдобавок он предостерег, что такое развитие событий может привести к формированию коалиции из консерваторов и правых, из-за правительства и политического курса которых Австрия уже оказывалась в политической изоляции в 2000 году.

Наиболее вероятным развитием событий как раз остается вариант сотрудничества правых и консерваторов. Все это происходит на фоне осложнения отношений между СДПА и АНП, которые изначально рассорились из-за проведения досрочных выборов.

Кроме того, сентябрь стал месяцем судов и открытых ссор между партнерами по пока еще действующему правительству. Сначала Керн обвинил Курца в распространении выдуманных историй о своей личной жизни, а затем партия Керна и вовсе подала в суд на Курца за клевету. Все это может указывать на невозможность будущей совместной работы двух партий.

Австрия и Россия

Международные отношения для Австрии, которая расположена в центре Европы, всегда играли большую роль. Австрийские политические партии и правительство развивают связи не только с соседями по Европейскому союзу или США, но и стремятся поддерживать хорошие отношения с Россией. Кроме того, официальная Вена всегда предлагает свои услуги как площадки для диалога между Западом и Востоком, который в настоящее время необходим из-за нестабильной международной обстановки. В этой связи актуальным для всех партий является вопрос влияния санкций на поддержку тесных отношений с Москвой в сфере экономики.

В преддверии выборов правительство Австрии и лидеры крупнейших партий высказались против антироссийских санкций. Канцлер Кристиан Керн и социал-демократы ратуют за пошаговую отмену экономических ограничений ЕС против Москвы, правда, требуют взамен реализовать положения минских соглашений по Украине. Министр иностранных дел Себастьян Курц также выступил за переход от системы штрафов к постепенному ослаблению санкций. Лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе напомнил, что он и его соратники с самого начала выступали против экономических санкций в отношении России, потому что они вредят австрийской экономике и совершенно бессмысленны.

Россия же намерена сотрудничать с любым правительством Австрии, избранным демократическим путем по итогам досрочных выборов в Национальный совет. Как отмечало российское посольство в Вене, обе страны традиционно поддерживают дружеские двусторонние отношения и положительный дипломатический диалог. Москва также рассматривает Австрию как надежного партнера и не подвергает сомнению взаимное уважение, которое лежит в основе хороших отношений. "Российская Федерация готова сотрудничать с любым демократически избранным правительством Австрии", - говорится в заявлении российской дипломатической миссии.

Почему досрочные?

Действующее правительство Австрии с 2013 года является коалиционным и состоит из двух основных политических сил страны: старшего партнера по коалиции - Социал-демократической партии Австрии и младшего - консервативной Австрийской народной партии. На протяжении последнего года кабинет министров из этих двух блоков преследовали разногласия по всем актуальным проблемам и даже согласованию рабочей программы на 2017-2018 годы.

Причиной обострения в их отношениях стала в мае этого года внезапная отставка вице-канцлера, министра экономики и бывшего председателя АНП Райнхольда Миттерленера. Консерваторов тогда возглавил молодой и энергичный министр иностранных дел Себастьян Курц, который не смог смириться с второй ролью своей партии в правительстве, отказался занимать пост вице-канцлера и призвал провести досрочные выборы в парламент в 2017 году вместо запланированных на 2018 год.

Как выбирает Австрия?

Национальный совет Австрии избирается в соответствии с принципом пропорционального представительства тайным голосованием на основе прямого, равного избирательного права. Срок полномочий нижней палаты парламента составляет пять лет, а общее число депутатских мест - 183. Избранными могут быть граждане, достигшие к началу предвыборной кампании 18 лет. По данным министерства внутренних дел, которое занимается организацией выборов и руководит работой Федеральной избирательной комиссии, правом голоса на выборах обладают 6,4 млн граждан старше 16 лет.

Австрия разделена на девять избирательных округов (по числу федеральных земель), которые в свою очередь делятся на региональные округа. Система распределения депутатских мандатов по итогам выборов довольно сложна, она состоит из нескольких этапов, связанных с подсчетом голосов на трех уровнях - региональном, земельном и федеральном.

Чтобы быть представленной в Национальном совете, партия должна набрать более 4% голосов избирателей. По итогам выборов президент Александер Ван дер Беллен наделит лидера крупнейшей парламентской фракции полномочиями по формированию кабинета министров или ведению коалиционных переговоров.

Избирательные участки открываются почти во всех федеральных землях Австрии в 06:00 по местному времени (07:00 мск). Они продолжат работу до 17:00 по местному времени (18:00 мск). В некоторых городах работа участков может варьироваться и длиться с 05:30 (06:30 мск) до полудня.

Первые результаты будут представлены сразу после закрытия участков, а предварительные итоги - до конца дня. Окончательные итоги с учетом подсчета голосов, поданных избирателями по почте, следует ожидать в ближайшие дни.