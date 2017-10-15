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СМИ: король Саудовской Аравии поддержал новую стратегию США в отношении Ирана

Международная панорама
15 октября, 3:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, октября. /ТАСС

По данным телеканала Al Arabiya, Дональд Трамп выразил признательность монарху за такое решение

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Президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд

Президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд

© EPA/SAUDI PRESS AGENCY HANDOUT

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд поддержал новую стратегию Вашингтона в отношении Тегерана в ходе состоявшегося в субботу телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в воскресенье сообщает телеканал Al Arabiya.

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Будущее сделки по иранскому атому оказалось под вопросом после заявлений Трампа

По его данным, в ответ президент выразил признательность монарху за поддержку и отметил желание Вашингтона сотрудничать с союзниками в целях обеспечения безопасности в мире. Лидеры также обсудили двусторонние отношения и пути их развития, а также вопросы, которые беспокоят оба государства.

В пятницу Трамп изложил новую, более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. Согласно ей, Соединенные Штаты будут противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Кроме того, американский президент отказался подтвердить выполнение Тегераном соглашения по ядерной программе и обещал добиваться внесения в него изменений.

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Персоны
Трамп, Дональд Сауд, Сальман бен Абдель Азиз, Аль
Страны
США Иран Саудовская Аравия
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