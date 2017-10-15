Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бывший главный стратег Трампа предрек ему оглушительную победу на выборах 2020 года

Международная панорама
15 октября, 4:15 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 15, октября. /ТАСС

По прогнозу Стивена Бэннона, нынешнему президенту США удастся получить 400 голосов выборщиков

Поделиться
Материал из 1 страницы
Стивен Бэннон

Стивен Бэннон

© EPA/JIM LO SCALZO

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сможет одержать победу на следующих выборах главы государства в 2020 году, причем с оглушительным успехом. Уверенность в этом выразил в субботу бывший главный стратег Белого дома Стивен Бэннон, выступая на конференции американских консерваторов в Вашингтоне.

"Президент Трамп не только доработает до конца своего срока, он победит в 2020 году, набрав 400 голосов выборщиков", - сказал Бэннон. По его словам, "восстание популистов, националистов и консерваторов" позволило Трампу занять президентское кресло, оно же поможет одержать верх и другим "15 кандидатам" в 2018 году. Бэннон не уточнил, имеет ли он в виду промежуточные выборы в Конгресс или выборы губернаторов в ряде штатов, которые должны состояться осенью следующего года.

Смотрите также
Белый дом

Все смешалось в Белом доме: перестановки в администрации Трампа

Бэннон занимал одну из руководящих позиций в предвыборном штабе Трампа в 2016 году, а затем занял созданный в Белом доме пост главного стратега администрации. Однако в августе он принял решение сложить с себя полномочия. Причину своего ухода он не объяснял, но в СММ регулярно просачивалась информация о его конфликтах с другими членами команды главы государства. Сразу после своей отставки Бэннон заявил, что "идет на войну" за Трампа, в качестве врагов он обозначил Конгресс США, "СМИ и корпоративную Америку".

Согласно официальным результатам президентских выборов 2016 года, 304 выборщика подали свои голоса за Трампа и 227 за его соперницу-демократа Хиллари Клинтон.

Система непрямых выборов двух высших должностных лиц - президента и вице-президента - существует в США уже более 200 лет. Американские граждане голосуют не за самого президента, а за коллегию выборщиков. Эти делегаты определяются в каждом штате единым списком по мажоритарной системе относительного большинства. Кандидат от той партии, чей список набрал наибольшее число голосов, "забирает" всех выборщиков от данного штата.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Бэннон, Стивен Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бывший главный стратег Трампа предрек ему оглушительную победу на выборах 2020 года
2
Король Саудовской Аравии поддержал новую стратегию США в отношении Ирана
3
"Нелюбовь" Звягинцева признана лучшим фильмом Лондонского международного кинофестиваля
4
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
5
В Киеве завершилось шествие националистов по случаю годовщины УПА
6
Костин: отношения РФ и США являются следствием проблем Трампа с американской элитой
7
CNN: спецназовцы США оказались поблизости от якобы места удара ВКС РФ в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама