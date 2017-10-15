Бывший главный стратег Трампа предрек ему оглушительную победу на выборах 2020 года

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сможет одержать победу на следующих выборах главы государства в 2020 году, причем с оглушительным успехом. Уверенность в этом выразил в субботу бывший главный стратег Белого дома Стивен Бэннон, выступая на конференции американских консерваторов в Вашингтоне.

"Президент Трамп не только доработает до конца своего срока, он победит в 2020 году, набрав 400 голосов выборщиков", - сказал Бэннон. По его словам, "восстание популистов, националистов и консерваторов" позволило Трампу занять президентское кресло, оно же поможет одержать верх и другим "15 кандидатам" в 2018 году. Бэннон не уточнил, имеет ли он в виду промежуточные выборы в Конгресс или выборы губернаторов в ряде штатов, которые должны состояться осенью следующего года.

Бэннон занимал одну из руководящих позиций в предвыборном штабе Трампа в 2016 году, а затем занял созданный в Белом доме пост главного стратега администрации. Однако в августе он принял решение сложить с себя полномочия. Причину своего ухода он не объяснял, но в СММ регулярно просачивалась информация о его конфликтах с другими членами команды главы государства. Сразу после своей отставки Бэннон заявил, что "идет на войну" за Трампа, в качестве врагов он обозначил Конгресс США, "СМИ и корпоративную Америку".

Согласно официальным результатам президентских выборов 2016 года, 304 выборщика подали свои голоса за Трампа и 227 за его соперницу-демократа Хиллари Клинтон.

Система непрямых выборов двух высших должностных лиц - президента и вице-президента - существует в США уже более 200 лет. Американские граждане голосуют не за самого президента, а за коллегию выборщиков. Эти делегаты определяются в каждом штате единым списком по мажоритарной системе относительного большинства. Кандидат от той партии, чей список набрал наибольшее число голосов, "забирает" всех выборщиков от данного штата.