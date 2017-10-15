CNN: адвокаты правительства США просят суд отказать СМИ в публикации записей экс-главы ФБР

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Адвокаты федерального правительства США предложили окружному суду в Вашингтоне отклонить запрос американских СМИ о предании гласности записей бывшего директора ФБР Джеймса Коми о содержании его встреч с президентом Дональдом Трампом. Об этом в субботу сообщила телекомпания CNN, которая в числе других средств массовой информации направила указанное выше ходатайство в суд на основании Закона о свободе информации.

По сведениям телекомпании, адвокаты правительства направили в столичный суд свои аргументы поздно вечером в минувшую пятницу. Юристы, в частности, настаивают на том, что огласка записей бывшего главы ФБР может помешать разбирательству по поводу приписываемых Москве попыток вмешательства в ход прошлогодней предвыборной кампании в США и, таким образом, стать препятствием в отправлении правосудия. Якобы есть некий сотрудник ФБР, готовый дать показания по поводу записей Коми, но только в случае разбирательства за закрытыми дверями.

"Публичные подробные разъяснения, почему обнародование записей Коми нанесет вред продолжающемуся разбирательству, сами по себе раскроют важную информацию правоохранительных органов, что опять же помешает продолжающемуся разбирательству", - приводит телекомпания выдержку из ходатайства адвокатов федерального правительства.

8 июня, выступая в сенатском комитете по разведке, Коми рассказал, что делал записи по итогам встреч с американским лидером. Он признался, что через друга намеренно передал СМИ записку, составленную после разговора с Трампом в Белом доме 27 января. Бывший глава ФБР заявил, что таким образом рассчитывал ускорить назначение минюстом спецпрокурора для координации расследования утверждений о вмешательстве РФ в прошлогодние выборы.

Трамп досрочно отправил Коми в отставку в мае этого года, заявив, что не удовлетворен его работой. Впоследствии президент назначил на должность главы ведомства Кристофера Рея.

Расследование в связи с подозрениями в отношении РФ ведут в США не только сотрудники ФБР, но и спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для еще одного такого независимого разбирательства. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала выводы о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.