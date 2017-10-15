Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

CNN: адвокаты правительства США просят суд отказать СМИ в публикации записей экс-главы ФБР

Международная панорама
15 октября, 5:54 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, октября. /ТАСС

Юристы настаивают, что такие действия помешают расследованию приписываемого России вмешательства в выборы президента Соединенных Штатов

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Адвокаты федерального правительства США предложили окружному суду в Вашингтоне отклонить запрос американских СМИ о предании гласности записей бывшего директора ФБР Джеймса Коми о содержании его встреч с президентом Дональдом Трампом. Об этом в субботу сообщила телекомпания CNN, которая в числе других средств массовой информации направила указанное выше ходатайство в суд на основании Закона о свободе информации.

Смотрите также
Джеймс Коми

"Комичная" ситуация: что известно об отставке главы ФБР

По сведениям телекомпании, адвокаты правительства направили в столичный суд свои аргументы поздно вечером в минувшую пятницу. Юристы, в частности, настаивают на том, что огласка записей бывшего главы ФБР может помешать разбирательству по поводу приписываемых Москве попыток вмешательства в ход прошлогодней предвыборной кампании в США и, таким образом, стать препятствием в отправлении правосудия. Якобы есть некий сотрудник ФБР, готовый дать показания по поводу записей Коми, но только в случае разбирательства за закрытыми дверями.

"Публичные подробные разъяснения, почему обнародование записей Коми нанесет вред продолжающемуся разбирательству, сами по себе раскроют важную информацию правоохранительных органов, что опять же помешает продолжающемуся разбирательству", - приводит телекомпания выдержку из ходатайства адвокатов федерального правительства.

8 июня, выступая в сенатском комитете по разведке, Коми рассказал, что делал записи по итогам встреч с американским лидером. Он признался, что через друга намеренно передал СМИ записку, составленную после разговора с Трампом в Белом доме 27 января. Бывший глава ФБР заявил, что таким образом рассчитывал ускорить назначение минюстом спецпрокурора для координации расследования утверждений о вмешательстве РФ в прошлогодние выборы.

Трамп досрочно отправил Коми в отставку в мае этого года, заявив, что не удовлетворен его работой. Впоследствии президент назначил на должность главы ведомства Кристофера Рея.

Расследование в связи с подозрениями в отношении РФ ведут в США не только сотрудники ФБР, но и спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для еще одного такого независимого разбирательства. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала выводы о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Коми, Джеймс Трамп, Дональд Рей, Кристофер Мюллер, Роберт
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Король Саудовской Аравии поддержал новую стратегию США в отношении Ирана
2
Костин: отношения РФ и США являются следствием проблем Трампа с американской элитой
3
В Киеве завершилось шествие националистов по случаю годовщины УПА
4
Сирийские войска завершили операцию по уничтожению боевиков ИГ в Меядине
5
CNN: адвокаты правительства США просят суд отказать СМИ в публикации записей экс-главы ФБР
6
Бывший главный стратег Трампа предрек ему оглушительную победу на выборах 2020 года
7
Иран может выйти из ядерной сделки, если США попытаются восстановить против него санкции
Темы дня
Новости партнеров
Реклама