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В Австрии открылись первые участки для голосования на парламентских выборах

Международная панорама
15 октября, 6:33 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 15, октября. /ТАСС

Всего в республике свои двери откроют порядка 10 тыс. избирательных участков

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ВЕНА, 15 октября. /ТАСС/. Первый участок для голосования на досрочных выборах в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) открылся в воскресенье на центральном вокзале города Клагенфурт (федеральная земля Каринтия) в 05:30 по местному времени (06:30 мск). Им смогут воспользоваться все избиратели, которые вынуждены отправляться в путь в столь раннее время, передает корреспондент ТАСС.

Всего в республике свои двери откроют порядка 10 тыс. избирательных участков, в том числе 1493 - в Вене. Большая часть участков открывается почти во всех регионах Австрии в 06:00 по местному времени (07:00 мск) и продолжит работу до 17:00 (18:00 мск). В некоторых городах работа участков может варьироваться и длиться только до полудня. Министерство внутренних дел Австрии, которое занимается организацией выборов и руководит работой Федеральной избирательной комиссии, планирует представить первые предварительные результаты голосования после закрытия последних участков, тогда же будет известна и явка избирателей.

Досрочные парламентские выборы проходят в воскресенье в Австрии с участием 16 партий и политических движений. Чтобы быть представленной в Национальном совете, партия должна набрать более 4% голосов избирателей. По итогам выборов президент Александер Ван дер Беллен наделит лидера крупнейшей парламентской фракции полномочиями по формированию кабинета министров или ведению коалиционных переговоров.

Основная борьба за большинство в парламенте и кресло канцлера развернется между действующим главой кабинета министров, председателем Социал-демократической партии Австрии (СДПА) Кристианом Керном и министром иностранных дел, председателем консервативной Австрийской народной партии (АНП) Себастьяном Курцем, который в мае этого года инициировал проведение досрочного голосования. Третьим претендентом в гонке за лидерство выступает глава правой оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе.

Согласно опросам, большинство австрийцев (33%) намерены голосовать за консервативную АНП и ее лидера Курца. Именно министра иностранных дел Себастьяна Курца эксперты называют фаворитом и считают главным претендентом на пост канцлера. Второй идет правая АПС - 23%, а социал-демократы действующего канцлера Кристиана Керна занимают всего лишь третью позицию с 22%. При этом самым популярным вариантом для формирования коалиции выступает связка из консерваторов и правых.

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Персоны
Керн, Кристиан Курц, Себастьян Ван дер Беллен, Александер
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