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Президент Киргизии готов созвать внеочередную сессию ЕврАзЭС

Международная панорама
15 октября, 8:50 UTC+3 БИШКЕК БИШКЕК 15, октября. /ТАСС

Такие меры Алмазбек Атамбаев решил принять связи с возникшей на границе с Казахстаном ситуации

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БИШКЕК, 15 октября. /ТАСС/. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев готов созвать внеочередное заседание Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) в связи с возникшей на границе с Казахстаном ситуации.

"Если в течение двух дней после наших выборов ситуация на границе останется прежней, я потребую созыва внеочередного заседания ЕврАзЭС, я такое право имею", - заявил он в воскресенье.

Атамбаев считает, что в рамках ЕврАзЭС "все страны должны быть равны и находиться в одинаковых условиях". "Эти действия [на границе с Казахстаном] происходят уже не в первый раз, они направлены на разрушение ЕврАзЭС", - считает глава киргизского государства.

Казахстан 10 октября усилил контроль на границе с Киргизией, в результате чего на КПП образовались большие очереди.

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