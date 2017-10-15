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Президент Киргизии пообещал жестко пресекать попытки дестабилизации ситуации в стране

Международная панорама
15 октября, 8:55 UTC+3 БИШКЕК БИШКЕК 15, октября. /ТАСС

Алмазбек Атамбаев добавил, что в ночь на 15 октября была задержана группа людей, которая занималась поисками оружия для организации беспорядков

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БИШКЕК, 15 октября. /ТАСС/. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев намерен жестко пресекать любые попытки дестабилизации ситуации в стране в послевыборный период. Об этом он заявил в воскресенье в Бишкеке после голосования на одном из избирательных участков.

По словам Атамбаева, в ночью на воскресенье в столице Киргизии была задержана группа людей, которая занималась поисками оружия для организации беспорядков. "Те, кто попытается это сделать, я хочу зачистить до конца", - заявил Атамбаев.

По его словам, времена в Киргизии "когда люди вытворяли то, что хотели, прошли". "Сажали и будем сажать. До 1 декабря (истечение полномочий Атамбаева - прим. ТАСС) у меня хватит времени, чтобы такие лица не портили праздник", - сказал глава государства.

Как он считает, в настоящее время в Киргизии никто не знает как закончатся проводимые в воскресенье в стране президентские выборы, а также будет второй тур или нет. "Это говорит о том, что выборы проводятся действительно открыто и честно", - подчеркнул он. Как сообщил Атамбаев, после ухода со своего поста он не собирается становиться спикером или премьер-министром.

Он также признался, что во время правления он не успел сделать несколько вещей. В частности, повысить пенсии и провести трансформацию земель. "За это я прошу прощение у народа Кыргызстана", - заключил он.

В Киргизии сегодня проводятся выборы президента. На данный пост претендуют 11 человек. По закону Атамбаев не баллотируется на этот раз, поскольку граждане не могут занимать эту должность более одного шестилетнего срока.

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Атамбаев, Алмазбек Шаршенович
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