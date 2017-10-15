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Рейтинг блока Меркель упал до самого низкого уровня за последние шесть лет

Международная панорама
15 октября, 9:03 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 15, октября. /ТАСС

Популярность блока ХДС/ХСС составляет 31%

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БЕРЛИН, 15 октября. /ТАСС/. Рейтинг консервативного блока Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) упал до самого низкого уровня за последние шесть лет. Об этом свидетельствуют представленные в воскресенье данные опроса, проведенного социнститутом Emnid по заказу газеты Bild am Sonntag.

Популярность блока ХДС/ХСС, от которого выдвинута кандидатом в канцлеры Ангела Меркель, по сравнению с прошлой неделей снизилась на один процентный пункт до 31%. Такой рейтинг в еженедельных опросах Emnid был в последний раз у консерваторов в 2011 году.

Исследование показало, что социал-демократы также потеряли один пункт, за них готовы проголосовать 21% респондентов. Свободная демократическая партия набрала бы 11%, "зеленые" и Левая партия - по 10%.

Правопопулистская "Альтернатива для Германии" пользуется поддержкой 12% респондентов.

В опросе участвовали почти 2 тыс. граждан ФРГ, обладающих правом голоса.

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