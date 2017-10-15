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Глава МИД Южной Кореи и госсекретарь США обсудили подготовку встречи лидеров двух стран

Международная панорама
15 октября, 9:15 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 15, октября. /ТАСС

Точные даты и программа встречи Мун Чжэ Ина и Дональда Трампа находятся в стадии согласования

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СЕУЛ, 15 октября. /ТАСС/. Главы дипломатических ведомств США и Республики Корея Рекс Тиллерсон и Кан Гён Хва обсудили по телефону подготовку к предстоящей встрече президентов двух стран. Как сообщил в воскресенье МИД азиатской страны, беседа состоялась в субботу вечером.

"В ходе разговора была затронута тема предстоящего в ноябре саммита [президентов Мун Чжэ Ина и Дональда Трампа], а также другие вопросы, представляющие взаимную обеспокоенность", - отмечается в сообщении МИД. По мнению наблюдателей, под "другими вопросами" имеется в виду ракетно-ядерная проблема КНДР, которая в последнее время заняла одно из ведущих мест в международной повестке.

Ранее сообщалось, что переговоры президентов США и Республики Корея пройдут в Сеуле в начале ноября. Точные даты и программа встречи пока находятся в стадии согласования.

По мнению экспертов, президенты обсудят вопросы двусторонних политических и торгово-экономических отношений, пути решения северокорейской ракетно-ядерной проблемы.

В программе визита главы Белого дома в Северо-Восточную Азию также значится посещение Токио и Пекина.

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Персоны
Мун Чжэ Ин Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс
Страны
США КНДР Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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