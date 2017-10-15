Глава МИД Южной Кореи и госсекретарь США обсудили подготовку встречи лидеров двух стран

Россияне Сиволап и Величко выиграли этап Мирового тура по пляжному волейболу в КитаеСпорт 15 октября, 9:50
Матвиенко избрана новым председателем Межпарламентского союзаПолитика 15 октября, 9:48
"Норвич" подарил российскому тренеру "Халла" Слуцкому "советский" чайникСпорт 15 октября, 9:17
Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День второй. ОнлайнОбщество 15 октября, 9:16
Дождь и до 8 градусов тепла ожидаются в столичном регионеМосква 15 октября, 6:12
Иран может выйти из ядерной сделки, если США попытаются восстановить против него санкцииМеждународная панорама 15 октября, 5:37
Шайба Кучерова принесла "Тампе" победу в матче НХЛ с "Сент-Луисом"Спорт 15 октября, 5:02
Число жертв пожаров на севере Калифорнии достигло рекордных 40 человекПроисшествия 15 октября, 4:57
Бывший главный стратег Трампа предрек ему оглушительную победу на выборах 2020 годаМеждународная панорама 15 октября, 4:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СЕУЛ, 15 октября. /ТАСС/. Главы дипломатических ведомств США и Республики Корея Рекс Тиллерсон и Кан Гён Хва обсудили по телефону подготовку к предстоящей встрече президентов двух стран. Как сообщил в воскресенье МИД азиатской страны, беседа состоялась в субботу вечером.
"В ходе разговора была затронута тема предстоящего в ноябре саммита [президентов Мун Чжэ Ина и Дональда Трампа], а также другие вопросы, представляющие взаимную обеспокоенность", - отмечается в сообщении МИД. По мнению наблюдателей, под "другими вопросами" имеется в виду ракетно-ядерная проблема КНДР, которая в последнее время заняла одно из ведущих мест в международной повестке.
Ранее сообщалось, что переговоры президентов США и Республики Корея пройдут в Сеуле в начале ноября. Точные даты и программа встречи пока находятся в стадии согласования.
По мнению экспертов, президенты обсудят вопросы двусторонних политических и торгово-экономических отношений, пути решения северокорейской ракетно-ядерной проблемы.
В программе визита главы Белого дома в Северо-Восточную Азию также значится посещение Токио и Пекина.