СМИ: действия администрации США вызывают на Корейском полуострове взрывоопасную ситуацию

ПХЕНЬЯН, 15 октября. /ТАСС/. Заявления администрации США способствуют резкому обострению ситуации на Корейском полуострове. Об этом говорится в комментарии информационного агентства ЦТАК, опубликованном в воскресенье в центральной газете КНДР "Нодон синмун".

"Воинственные и истерические высказывания президента США [Дональда] Трампа создают на Корейском полуострове чрезвычайно опасную ситуацию, способную привести к ядерной войне", - отмечается в материале.

Информагентство отреагировало на заявления американской администрации о том, что Пентагон способен уничтожить военные объекты КНДР с помощью тактических ядерных зарядов и готовится провести совместно с Республикой Корея "беспрецедентные по интенсивности маневры" в середине октября.

Авторы комментария считают, что действия США вызывают на полуострове "взрывоопасную ситуацию".

"Соединенные Штаты, которые пытаются навязать человечеству ядерную войну, остаются криминальным государством, представляющим реальную угрозу глобальному миру и безопасности, - подчеркивается в нем.

В этой связи информагентство предупредило о готовности армии КНДР "уничтожить все направленные Вашингтоном к Корейскому полуострову вооружения и нанести нанести удар по континентальной части США".

Американо-южнокорейские маневры

Ранее сообщалось, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan в период с 16 по 26 октября проведет совместные учения с кораблями ВМС Республики Корея у берегов Корейского полуострова.

По сведениям командования седьмым флотом ВМС США, маневры будут проходить в Японском и Желтом морях. Их целью станет отработка совместных действий на море и тренировки по связи. Кроме того, в них примут участие американские эсминцы USS Stethem и USS Mustin, авиация двух стран. Военнослужащие США и Южной Кореи должны также отработать действия по обнаружению и перехвату баллистических ракет, запущенных с территории КНДР.