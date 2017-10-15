СМИ: Иран закрыл наземную границу с Иракским Курдистаном

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МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Иран закрыл наземную границу с курдской автономией Ирака. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Mayadin.
Официального подтверждения из Тегерана пока не поступало.
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