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СМИ: Иран закрыл наземную границу с Иракским Курдистаном

Международная панорама
15 октября, 9:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, октября. /ТАСС

Официального подтверждения из Тегерана пока не поступало

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МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Иран закрыл наземную границу с курдской автономией Ирака. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Mayadin

Официального подтверждения из Тегерана пока не поступало.

Ранее Исламская Республика прекратила воздушное авиасообщение с Иракским Курдистаном в ответ на референдум о независимости, прошедший в автономии 25 сентября.

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