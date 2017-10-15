СМИ: Иран закрыл наземную границу с Иракским Курдистаном

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Иран закрыл наземную границу с курдской автономией Ирака. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Mayadin.

Официального подтверждения из Тегерана пока не поступало.

Ранее Исламская Республика прекратила воздушное авиасообщение с Иракским Курдистаном в ответ на референдум о независимости, прошедший в автономии 25 сентября.