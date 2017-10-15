Абэ: возвращение Южных Курил Японии - это сердечное желание японцев

ТОКИО, 15 октября. /ТАСС/. Японский премьер-министр Синдзо Абэ считает, что возвращение южных Курильских островов Японии является сердечным желанием японских граждан, а подписание мирного договора между Токио и Москвой несет в себе выгоду для обеих сторон. Такое мнение он выразил в воскресенье, выступая на митинге в городе Саппоро (префектура Хоккайдо).

"Возвращение "северных территорий" (так в Японии называют российские Южные Курилы - прим. ТАСС) является нашим сердечным желанием. Мы полны решимости уладить этот вопрос в нашем поколении", - приводит его слова агентство Kyodo.

Премьер также добавил, что намерен "создать условия, при которых Россия смогла бы понять, что подписание мирного договора несет в себе выгоду для обеих стран". Выступление главы правительства было приурочено к проходящей сейчас по всей стране избирательной кампании в преддверии запланированных на 22 октября выборов в нижнюю палату парламента.

В сентябре во время визита во Владивосток Абэ заявлял, что полон решимости подписать мирный договор между Россией и Японией, сделав это совместно с российским президентом Владимиром Путиным.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации по выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается проблема принадлежности южной части Курил. Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи, по итогам войны вошли в состав СССР, однако их принадлежность оспаривается Токио. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.