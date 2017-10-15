Один из кандидатов в президенты Киргизии выразил сомнение в честности выборов

БИШКЕК, 15 октября. /ТАСС/. Один из кандидатов в президенты Киргизии Омурбек Бабанов усомнился в прозрачности проводимых в стране в воскресенье выборов.

"К сожалению, у нас нет честных и чистых выборов", - сказал он во время пресс-конференции. По словам Бабанова, на членов его команды оказывается давление. "Идет абсолютное нарушение закона, наших наблюдателей не пускают на избирательные участки", - отметил он. По его данным, в день голосования в республике происходит подкуп избирателей, и "это не бабановские деньги раздают, а [деньги] кандидата от власти".

Как заверил Бабанов, который вместе с кандидатом от пропрезидентской Социал-демократической партии Киргизстана Сооронбаем Жээнбековым по мнению местных экспертов считался фаворитом предвыборной гонки, он готов к любому развитию событий. "Сейчас со стороны власти готовится провокация", - полагает он. Бабанов и его команда "не намерены участвовать в подобных действиях", но постараются фиксировать подобные события.

Ранее в Киргизии был задержан депутат парламента Канатбек Исаев, который подозревается в подготовке массовых беспорядков в случае поражения на выборах Бабанова.

Между тем, как отметил 15 октября начальник предвыборного штаба Жээнбекова Фарид Ниязов, нынешние выборы проводятся достаточно организованно и демократично. "Главным нашим оппонентом является подкуп избирателей, такие попытки имеются. По ним даются сигналы в территориальные комиссии и в органы милиции", - подчеркнул Ниязов.

Обстановка на избирательных участках

По информации МВД, президентские выборы проходят в спокойной обстановке. "Пока сигналов о нарушении общественного порядка во время голосования в правоохранительные органы не поступало", - заявил начальник Службы общественной безопасности МВД республики. По его словам, подобная обстановка наблюдается на всей территории страны.

Как напомнил Исмаилов, на обеспечение безопасности граждан и общественного порядка в день выборов МВД направило более девяти тыс. своих сотрудников.

"Содействие в охране правопорядка милиционерам оказывают около 12 тыс. представителей добровольных народных дружин", - отметил глава службы.

Между тем, как заявил в воскресенье в Бишкеке во время голосования на одном из участков президент республики Алмазбек Атамбаев, в субботу в киргизской столице была задержана преступная группа, которая пыталась нелегально приобрести оружие. По информации силовых структур, задержанные планировали дестабилизировать ситуацию в стране после выборов в случае поражения одного из кандидатов.

Активность граждан

"По активности избирателей нынешнее голосование почти ничем не отличается от того, которое проходило на парламентских выборах 2015 года, по крайне мере, на нашем участке", - рассказали ТАСС члены избирательной комиссии участка №1219, который расположен в бишкекской общеобразовательной школе №24.

Пришедших на голосование граждан сначала отправляют на прохождение биометрической идентификации, после чего вручают чек с печатью, который дает право на получение избирательного бюллетеня. Затем им остается лишь поставить в кабинке галочку напротив фамилии своего кандидата и положить документ в электронную избирательную урну.

За всей этой процедурой следят около полутора десятков наблюдателей.

"Активность граждан сейчас примерно такая же, как и в прошлый раз, за четыре часа работы участка проголосовали пока 225 из почти 2 тысяч приписанных к нам жителей", - пояснили члены комиссии. Хотя Бишкек в этом плане не является показателем, как свидетельствует практика, жители столицы всегда голосуют менее активно, чем население других регионов.

"Следующая волна избирателей, видимо, пойдет во второй половине дня, когда люди закончат запланированные на выходные дела", - предполагают на участке №1219.

Технические недочеты

Как сообщили в ТАСС в Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов (ЦИК) в республике, по последним данным в президентских выборах уже приняли участие около 10 процентов из 3,025 млн имеющих право голоса граждан. Кроме этого, в комиссию поступили полтора десятка сигналов о проблемах при проведении голосования. "Все эти обращения связаны с вопросами технического обеспечения", - заверили в Центризбиркоме.

На пост президента Киргизии претендуют 11 человек. Действующий глава государства Атамбаев на сей раз не имеет права баллотироваться, поскольку закон запрещает гражданам занимать эту должность более одного шестилетнего срока. Все 2375 избирательных участков в Киргизии будут работать до 20 часов вечера по местному времени (17:00 мск). Проводимые в республике выборы будут признаны состоявшимися независимо от числа принявших в них участие граждан.