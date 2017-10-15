СМИ: украинские пограничники отказали во въезде депутату парламента Грузии

КИЕВ, 15 октября. /ТАСС/. Украинские пограничники в киевском международном аэропорту "Борисполь" отказали во въезде депутату парламента Грузии, соратнику грузинского экс-президента и лидера "Движения новых сил" Михаила Саакашвили Кобе Накопии. Об этом в воскресенье сообщило интернет-издание "Украинская правда".

"По прилету в "Борисполь" украинские пограничники вручили мне документ о запрете въезда на территорию Украины. Причин не объяснили", - сказал он изданию. По словам депутата, въезд ему запретил какой-то "уполномоченный орган". Как отметил Накопия, ему предлагают вернуться в Грузию вечерним рейсом.

Ранее лишенный украинского гражданства экс-губернатор Одесской области заявил о подготовке руководимой им партией "Движение (Рух) новых сил" к масштабной акции 17 октября, которая должна быть проведена в Киеве и во всех областных центрах. По словам Саакашвили, его сторонники "решили присоединиться к инициативе гражданских активистов и собраться в Киеве 17 октября с тремя требованиями: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона". Остальные требования, как заявил экс-губернатор, он будет собирать в поездках по всей Украине до указанной даты.