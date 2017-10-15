Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: украинские пограничники отказали во въезде депутату парламента Грузии

Международная панорама
15 октября, 11:47 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 15, октября. /ТАСС

Соратник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Коба Накопия объяснил, что въезд ему запретил какой-то "уполномоченный орган"

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 15 октября. /ТАСС/. Украинские пограничники в киевском международном аэропорту "Борисполь" отказали во въезде депутату парламента Грузии, соратнику грузинского экс-президента и лидера "Движения новых сил" Михаила Саакашвили Кобе Накопии. Об этом в воскресенье сообщило интернет-издание "Украинская правда".

"По прилету в "Борисполь" украинские пограничники вручили мне документ о запрете въезда на территорию Украины. Причин не объяснили", - сказал он изданию. По словам депутата, въезд ему запретил какой-то "уполномоченный орган". Как отметил Накопия, ему предлагают вернуться в Грузию вечерним рейсом.

Ранее лишенный украинского гражданства экс-губернатор Одесской области заявил о подготовке руководимой им партией "Движение (Рух) новых сил" к масштабной акции 17 октября, которая должна быть проведена в Киеве и во всех областных центрах. По словам Саакашвили, его сторонники "решили присоединиться к инициативе гражданских активистов и собраться в Киеве 17 октября с тремя требованиями: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона". Остальные требования, как заявил экс-губернатор, он будет собирать в поездках по всей Украине до указанной даты.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Саакашвили, Михаил Николаевич
Страны
Грузия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пострадавшая при падении с трапа в Пулкове девочка скончалась в больнице
2
Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке гепатита А в 20 странах Европы
3
Костин: отношения РФ и США являются следствием проблем Трампа с американской элитой
4
Рейс UTair благополучно вернулся во Внуково после задымления в кабине экипажа
5
Мутко: Шарапова проявила лучшие качества в финале турнира в Тяньцзине
6
Ракета-носитель Atlas V успешно запущена с космодрома во Флориде
7
Матвиенко избрана председателем ассамблеи Межпарламентского союза
Темы дня
Новости партнеров
Реклама