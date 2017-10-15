Делегация КНДР пока не планирует встречу с представителями Республики Корея на полях МПС

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Делегация КНДР пока не планирует встречаться с представителями Южной Кореи на полях заседания ассамблеи Межпарламентского союза (МПС). Об этом журналистам заявил представитель северокорейской делегации.
"Пока планов нет", - сказал представитель делегации КНДР, отвечая на вопрос о возможности такой встречи.
По его словам, делегация КНДР может обсудить двусторонние отношения с Россией на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая состоится 16 октября. "Я не глава делегации, поэтому не в курсе. Но я считаю, что так как у нас есть давние традиции отношений дружбы и добрососедства, в этом плане завтра может быть разговор о развитии двусторонних отношений", - сказал он.
Представитель делегации добавил, что речь может пойти, в частности, о сотрудничестве по парламентской линии. При этом он не ответил на вопрос журналистов, будут ли обсуждаться действия США в отношении КНДР.
В свою очередь один из членов делегации сообщил, что зампред Верховного народного собрания КНДР Ан Дон Чхун "планирует выступить" в воскресенье на пленарной сессии 137-й ассамблеи МПС.
"У нас нет каких-то определенных планов: просто участие в дискуссиях, в пленарной сессии", - сказал он.
Межпарламентский союз - старейшая (основана в 1889 году) и одна из наиболее авторитетных и влиятельных международных парламентских организаций, неформальное парламентское измерение ООН. Членами союза являются 173 страны, 11 межпарламентских объединений входят в МПС в качестве ассоциированных членов.