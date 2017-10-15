Канцлер Австрии проголосовал на парламентских выборах

ВЕНА, 15 октября. /ТАСС/. Действующий канцлер и председатель Социал-демократической партии Австрии Кристиан Керн проголосовал в воскресенье на досрочных выборах в Национальный совет (нижняя палата парламента). Свой голос глава кабинета министров вместе с супругой Эвелине Штайнбергер-Керн отдал на избирательном участке в венском районе Нойбау, передает корреспондент ТАСС.

"Посмотрим на результаты. Это будет увлекательно, но, как вы знаете, сегодня после обеда будет еще одно мероприятие, а именно игра "Аустрии". Спокойно посмотрю игру. Будет хорошо, если оба события пройдут успешно", - сказал Керн собравшимся журналистам.

Канцлер Керн увлекается футболом и является болельщиком футбольного клуба "Аустрия" из Вены. Команда проведет в воскресенье выездную игру со "Штурмом" в Граце.

Досрочные парламентские выборы проходят в воскресенье в Австрии с участием 16 партий и политических движений. Чтобы быть представленной в Национальном совете, партия должна набрать более 4% голосов избирателей. По итогам выборов президент Александер Ван дер Беллен наделит лидера крупнейшей парламентской фракции полномочиями по формированию кабинета министров или ведению коалиционных переговоров.

Основная борьба за большинство в парламенте и кресло канцлера развернется между действующим главой кабинета министров и председателем Социал-демократической партии Кристианом Керном, а также министром иностранных дел и председателем консервативной Австрийской народной партии Себастьяном Курцем, который в мае этого года инициировал проведение досрочного голосования. Третьим претендентом в гонке за лидерство выступает глава правой оппозиционной Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе.