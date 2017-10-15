На книжной ярмарке во Франкфурте произошли столкновения из-за правопопулистской литературы

ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ /Германия/, 15 октября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Сразу несколько инцидентов произошли на проходящей во Франкфурте-на-Майне международной книжной ярмарке во время мероприятий, организованных издательствами, которые выпускают в Германии правопопулистскую литературу.

В субботу вечером состоялась презентация книги под названием "Жить с левыми" политика Бьорна Хёкке, который получил известность после того, как назвал мемориал жертвам Холокоста в Берлине "памятником позора". Он относился к радикальному крылу "Альтернативы для Германии", после долгой общественной дискуссии политик был исключен из состава партии, однако, как стало известно из СМИ, далеко не при полной поддержке в ее руководящих кругах.

Презентацию книги организовало издательство Antaios. На мероприятии несколько антифашистов развернули плакаты с надписями "Нацисты вон", "Свободе выражения мнения - да! Презрению к человеку - нет!", "Вы нацисты - и точка!". Сторонники Хёкке в ответ скандировали "Каждый человек ненавидит антифашистов", кое-кто не выдержал и полез в драку. Пришлось немедленно вмешаться полицейским.

Позднее в субботу из-за протеста была остановлена дискуссия с участием двух авторов из правоэкстремистского движения "Движение идентичности". Еще раньше - в пятницу - один из посетителей ярмарки напал на работника стенда еженедельной газеты правой направленности Junge Freiheit ("Молодая свобода"). Последний был доставлен в больницу.

Участие в книжной ярмарке издательств, выпускающих правопопулистскую литературу, еще до открытия смотра стало предметом острой полемики. Биржевой союз немецких книготорговцев, организатор ярмарки, обосновал их допуск свободой выражения мнения и необходимостью вести открытые дискуссии о развитии общества и его проблемах. В то же время сами издательства после инцидентов обвинили организаторов в том, что их стенды недостаточно охраняют.