Хиллари Клинтон утверждает, что Россия стремилась навредить ей на президентских выборах

ЛОНДОН, 15 октября. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон убеждена в том, что Россия стремилась навредить ей на последних выборах главы Белого дома. Об этом экс-госсекретарь и бывшая первая леди, находящаяся с поездкой в Великобритании, заявила в интервью Би-би-си, которое было показано в воскресной программе "Шоу Эндрю Марра".

"Русские хотели помочь Трампу и навредить мне, а в более широком смысле - хотели избрать его и нанести мне поражение", - заметила Клинтон.

По ее словам, это произошло по нескольким причинам, в том числе якобы из-за личного отношения к ней со стороны главы российского государства. "Наше разведывательное сообщество сообщило, что Путин испытывал ко мне личную неприязнь, отчасти потому, что, будучи госсекретарем, я открыто говорила о нарушениях прав человека, о нелегитимной избирательной кампании в России", - сообщила Клинтон.

Она также заявила, что Путин "хочет подорвать НАТО и ЕС, американскую стабильность".

Хиллари Клинтон неоднократно возлагала часть ответственности за свое поражение на выборах на Москву, организацию WikilLeaks и директора ФБР Джеймса Коми, уволенного минувшей весной Трампом. В РФ неоднократно отвергали свою причастность к кибератакам.