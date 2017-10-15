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Хиллари Клинтон утверждает, что Россия стремилась навредить ей на президентских выборах

Международная панорама
15 октября, 13:34 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 15, октября. /ТАСС

Экс-госсекретарь также заявила, что Владимир Путин "хочет подорвать НАТО и ЕС, американскую стабильность"

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Хиллари Клинтон

Хиллари Клинтон

© AP Photo/Patrick Semansky

ЛОНДОН, 15 октября. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон убеждена в том, что Россия стремилась навредить ей на последних выборах главы Белого дома. Об этом экс-госсекретарь и бывшая первая леди, находящаяся с поездкой в Великобритании, заявила в интервью Би-би-си, которое было показано в воскресной программе "Шоу Эндрю Марра".

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"Русские хотели помочь Трампу и навредить мне, а в более широком смысле - хотели избрать его и нанести мне поражение", - заметила Клинтон.

По ее словам, это произошло по нескольким причинам, в том числе якобы из-за личного отношения к ней со стороны главы российского государства. "Наше разведывательное сообщество сообщило, что Путин испытывал ко мне личную неприязнь, отчасти потому, что, будучи госсекретарем, я открыто говорила о нарушениях прав человека, о нелегитимной избирательной кампании в России", - сообщила Клинтон.

Она также заявила, что Путин "хочет подорвать НАТО и ЕС, американскую стабильность".

Хиллари Клинтон неоднократно возлагала часть ответственности за свое поражение на выборах на Москву, организацию WikilLeaks и директора ФБР Джеймса Коми, уволенного минувшей весной Трампом. В РФ неоднократно отвергали свою причастность к кибератакам.

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