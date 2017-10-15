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Суд арестовал банковские активы экс-министра аграрной политики Украины на сумму $5,5 млн

Международная панорама
15 октября, 14:09 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 15, октября. /ТАСС

Николай Присяжнюк занимал должность министра аграрной политики и продовольствия Украины во время президентства Виктора Януковича - с марта 2010 по февраль 2014 года

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КИЕВ, 15 октября. /ТАСС/. Суд арестовал в банковских учреждениях Украины активы бывшего министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка на сумму $5,5 млн. Об этом в воскресенье сообщили в Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ).

"На территории Украины наложен арест в банковских учреждениях на активы подозреваемого [Николая Присяжнюка] на сумму $5,5 млн", - цитирует данные ведомства агентство УНН.

В Генпрокуратуре отметили, что Печерский районный суд Киева 14 июня 2017 года по ходатайству прокуратуры арестовал выявленное движимое и недвижимое имущество Присяжнюка. В то же время, по информации ведомства, за границей у экс-министра банковских счетов не нашли. В ГПУ также добавили, что следствие принимает меры для установления местонахождения подозреваемого, который сейчас находится в розыске.

Николай Присяжнюк занимал должность министра аграрной политики и продовольствия Украины во время президентства Виктора Януковича - с марта 2010 по февраль 2014 года. 5 апреле 2014 года сотрудники ГПУ обратились в суд с просьбой избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей, 7 апреля 2014 года Присяжнюк был объявлен в межгосударственный розыск. Генпрокуратура подозревает экс-чиновника в завладении средствами Аграрного фонда в сумме почти 540 млн гривен ($20,3 млн).

В марте 2014 года сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины совместно с Генеральной прокуратурой во время обысков изъяли у Присяжнюка $286 тыс., 659 тыс. гривен ($24,8 тыс.), несколько наручных часов известных мировых брендов. 12 июня 2017 года ГПУ сообщила о подозрении бывшему министру агрополитики и еще двум лицам в совершении незаконной приватизации и продажи помещения Минагрополитики площадью 516,6 квадратных метров на улице Крещатик в Киеве.

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