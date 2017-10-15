Минобороны Франции: Париж не может помешать воюющим в рядах ИГ французам вернуться домой

ПАРИЖ, 15 октября. /ТАСС/. Париж не обладает правовыми инструментами, которые могут помешать гражданам Франции, воюющим в составе террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) вернуться в страну после поражения группировки в Сирии. Об этом заявила в воскресенье министр вооруженных сил республики Флоранс Парли в эфире телеканала CNews.

Отвечая на вопрос о способах предотвратить возвращение во Францию боевиков с французскими паспортами, воюющих в рядах ИГ, министр признала, что у Парижа нет юридических инструментов, которые могли бы решить эту проблему дистанционно. "Мы ничего не можем сделать, чтобы предотвратить это возвращение. Что мы можем сделать, так это нейтрализовать максимум моджахедов, что мы уже делаем многие месяцы, в этом нужно идти до конца", - подчеркнула она.

Комментируя ситуацию вокруг города Ракка, главного оплота ИГ на сирийской территории, Парли отметила, что для Франции это "очень символическое место, поскольку именно из Ракки были отданы приказы относительно операции по массовому убийству" людей в Париже и столичном пригороде Сен-Дени 13 ноября 2015 года, что стало самым кровавым терактом в истории республики. "Скорое падение Ракки - это очень хорошая новость", - отметила министр.

Как напомнила Парли, Франция ведет активные действия по борьбе с ИГ совместно со своими союзниками по международной коалиции и "делает для этого [уничтожения ИГ] все возможное". "Мы задействовали силы авиации, силы сверхтяжелой артиллерии, которая есть только у нас с американцами. Мы хотим дойти до конца в этой борьбе и, конечно, если есть моджахеды, которые погибнут в этих боях, я скажу: тем лучше. Если же они попадут в руки сирийских сил, они будут зависеть от юрисдикции сирийских сил", - указала она.

По словам министра, сейчас внутри Ракки "частично остаются моджахеды". "Многие пытаются бежать, но это непросто, поскольку их оттесняют с большинства ранее занятых ими территорий. Потом этими боевиками, если они выживут, будут заниматься наземные войска, в данном случае сирийские", - сказала Парли.

Ракка была захвачена боевиками ИГ весной 2013 года и с тех пор считалась главным оплотом террористической группировки на территории Сирии. Штурм Ракки начался 6 июня. Наступление на позиции боевиков вели отряды "Сил демократической Сирии", поддержку им с воздуха оказывали ВВС международной коалиции во главе с США. 13 октября телеканал Al Arabiya сообщил о полном освобождении города от экстремистов.