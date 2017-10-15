Нетаньяху: Израиль будет реализовывать решение о выходе из ЮНЕСКО

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 октября. /ТАСС/. Израиль будет продвигаться к реализации решения о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). С таким заявлением выступил в воскресенье премьер-министр Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании правительства еврейского государства.
"ЮНЕСКО стала платформой для бредовых, антиизраильских и, по сути, антисемитских решений, - сказал глава израильского кабинета. - Мое распоряжение о выходе из организации остается в силе, и мы будем продвигаться к его реализации". Высказывания премьера распространила здесь его канцелярия.
Нетаньяху 12 октября дал указание МИД страны подготовить выход Израиля из ЮНЕСКО параллельно с США. Ранее в тот же день о выходе из организации объявил Вашингтон. Как сообщалось в заявлении начальника пресс-службы американского Госдепартамента Хезер Науэрт, решение вступит в силу 31 декабря 2018 года.
По информации журнала Foreign Policy, решение выйти из ЮНЕСКО было принято США с целью экономии средств и в знак протеста против антиизраильских, по мнению американских властей, предубеждений в организации.
В 2011 году США отказались от участия в финансировании ЮНЕСКО после принятия Палестины в ее ряды на правах полноправного члена. Примеру Вашингтона последовал Израиль. В результате международная организация лишилась 22% своего финансирования.