Мэй и Меркель привержены иранской ядерной сделке

ЛОНДОН, 15 октября. /ТАСС/. Лидеры Великобритании и Германии Тереза Мэй и Ангела Меркель заявили в состоявшемся между ними в воскресенье телефонном разговоре о своей приверженности иранской ядерной сделке, но при этом выразили обеспокоенность развитием ракетной программы Тегерана и признали действия ИРИ в ближневосточном регионе дестабилизирующими. Об этом говорится в поступившем в ТАСС заявлении канцелярии главы британского кабмина.

"Премьер-министр переговорила с канцлером Меркель ранее этим утром. Они обсудили Иран и решение президента Трампа о неподтверждении ядерного соглашения. Они согласились с тем, что и Великобритания, и Германия сохраняют свою твердую приверженность этому соглашению. Они также согласились, что международному сообществу необходимо продолжать объединять усилия для того, чтобы дать отпор дестабилизирующим действиям Ирана в регионе и изучить пути устранения обеспокоенности в отношении программы Ирана по созданию баллистических ракет. Они договорились в дальнейшем обсудить эти вопросы на саммите ЕС в Брюсселе на следующей неделе", - говорится в документе.

13 октября Трамп изложил новую, более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. Согласно ей, Соединенные Штаты будут противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части ВС Ирана). Кроме того, американский президент отказался подтвердить выполнение Тегераном соглашения по ядерной программе и обещал добиваться внесения в него изменений.

Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия в июле 2015 года согласовали с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), направленный на урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Эта договоренность предусматривает отмену санкций, введенных ранее в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.