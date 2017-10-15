Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава делегации Франции на ассамблее МПС призвал найти решение для возвращения РФ в ПАСЕ

Международная панорама
15 октября, 14:53 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 15, октября. /ТАСС

Софи Эррант также высказалась за то, чтобы всем парламентариям выдавались визы для участия в переговорах

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Глава делегации Франции на 137-й ассамблее Межпарламентского союза (МПС) Софи Эррант выступила за то, чтобы найти решение для возвращения России к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы.

"Мы считаем, что сейчас настал момент, чтобы и Россия, и Франция предприняли усилия найти решение сложившейся ситуации", - сказала она корреспонденту ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос. "Я знаю, что это сложно, но нужно вести переговоры для участия России в этой организации", - указала депутат.

Эррант также высказалась за то, чтобы всем парламентариям выдавались визы для участия в переговорах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Франция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Потерявшийся в лесу Нижегородской области ребенок найден живым
2
СМИ: сирийская оппозиция утверждает, что в Ракке остаются около 300 боевиков ИГ
3
Хиллари Клинтон утверждает, что Россия стремилась навредить ей на президентских выборах
4
Биография народного артиста РФ Дмитрия Хворостовского
5
Московская полиция задержала клиента парикмахерской, убившего мастера
6
Sky: число жертв теракта в столице Сомали возросло до 189 человек
7
США сорвали участие делегации Генштаба РФ во встрече по линии ООН в Нью-Йорке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама