Глава делегации Франции на ассамблее МПС призвал найти решение для возвращения РФ в ПАСЕ

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Глава делегации Франции на 137-й ассамблее Межпарламентского союза (МПС) Софи Эррант выступила за то, чтобы найти решение для возвращения России к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы.
"Мы считаем, что сейчас настал момент, чтобы и Россия, и Франция предприняли усилия найти решение сложившейся ситуации", - сказала она корреспонденту ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос. "Я знаю, что это сложно, но нужно вести переговоры для участия России в этой организации", - указала депутат.
Эррант также высказалась за то, чтобы всем парламентариям выдавались визы для участия в переговорах.