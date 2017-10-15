Sky: число жертв теракта в столице Сомали возросло до 189 человек

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МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Жертвами теракта в столице Сомали в субботу стали 189 человек, более 200 получили ранения.
Такие данные приводит в воскресенье телеканал Sky News Arabia.
Начиненный взрывчаткой грузовик взлетел на воздух 14 октября рядом со зданием гостиницы в районе Ходан в Могадишо. Это один из самых крупных терактов в Сомали за последние годы. По некоторым данным, прогремело не менее двух взрывов.
Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.