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Sky: число жертв теракта в столице Сомали возросло до 189 человек

Международная панорама
15 октября, 15:05 UTC+3 МОСКВА 15, октября. /ТАСС

В результате атаки пострадали по меньшей мере 200 человек

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© REUTERS/Feisal Omar

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Жертвами теракта в столице Сомали в субботу стали 189 человек, более 200 получили ранения.

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Такие данные приводит в воскресенье телеканал Sky News Arabia.

Начиненный взрывчаткой грузовик взлетел на воздух 14 октября рядом со зданием гостиницы в районе Ходан в Могадишо. Это один из самых крупных терактов в Сомали за последние годы. По некоторым данным, прогремело не менее двух взрывов.

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.

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