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Нетаньяху поддержал решение Трампа о санкциях против Корпуса стражей исламской революции

Международная панорама
15 октября, 15:21 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 15, октября. /ТАСС

По мнению главы израильского правительства, КСИР является "основным инструментом Ирана по продвижению террора в мире"

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал в воскресенье решение президента США Дональда Трампа о введении санкций в отношении Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). С соответствующим заявлением глава израильского кабинета выступил на еженедельном заседании правительства еврейского государства.

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"Необходимо поддержать решение президента Трампа о введении санкций в отношении Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана)", - сказал Нетаньяху в воскресенье. По мнению главы израильского правительства, КСИР является "основным инструментом Ирана по продвижению террора в мире, а также в ходе агрессии на Ближнем Востоке". Высказывания премьера распространила здесь его канцелярия.

В пятницу Трамп выступил в Белом доме с речью, в которой изложил новую, более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. В частности, он заявил, что Соединенные Штаты вводят санкции в отношении КСИР.

Министерство финансов США в пятницу также внесло элитные части ВС Ирана в список террористических организаций.

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Персоны
Трамп, Дональд Нетаньяху, Биньямин
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