Нетаньяху поддержал решение Трампа о санкциях против Корпуса стражей исламской революции

"Уфа" обыграла "Локомотив" в матче чемпионата России по футболуСпорт 15 октября, 15:53
Колобков: фестиваль молодежи стал примером реализации олимпийского наследия СочиСпорт 15 октября, 15:41
Колобков принял участие в работе спортивных площадок на фестивале молодежи в СочиСпорт 15 октября, 15:41
В Гидрометцентре опровергли сообщения о первом снеге в ПодмосковьеОбщество 15 октября, 15:34
Поветкин начал в Кисловодске подготовку к следующему боюСпорт 15 октября, 15:31
Живое общение молодежи на фестивале может быть лекарством от селфи-зависимостиОбщество 15 октября, 15:18
Мутко заявил, что для него Ласицкене является лучшей легкоатлеткой мираСпорт 15 октября, 15:15
Sky: число жертв теракта в столице Сомали возросло до 189 человекМеждународная панорама 15 октября, 15:05
Атмосфера в Сочи на старте фестиваля молодежи напомнила Мутко Олимпиаду-2014Спорт 15 октября, 14:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал в воскресенье решение президента США Дональда Трампа о введении санкций в отношении Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). С соответствующим заявлением глава израильского кабинета выступил на еженедельном заседании правительства еврейского государства.
"Необходимо поддержать решение президента Трампа о введении санкций в отношении Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана)", - сказал Нетаньяху в воскресенье. По мнению главы израильского правительства, КСИР является "основным инструментом Ирана по продвижению террора в мире, а также в ходе агрессии на Ближнем Востоке". Высказывания премьера распространила здесь его канцелярия.
В пятницу Трамп выступил в Белом доме с речью, в которой изложил новую, более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. В частности, он заявил, что Соединенные Штаты вводят санкции в отношении КСИР.
Министерство финансов США в пятницу также внесло элитные части ВС Ирана в список террористических организаций.