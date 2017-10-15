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Зампред Кнессета считает выход Ирана из ядерной сделки маловероятным

Международная панорама
15 октября, 15:48 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 15, октября. /ТАСС

По мнению Нахмана Шайя, соглашение экономически выгодно Ирану

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Иран вряд ли выйдет из ядерной сделки, так как эта сделка экономически выгодна стране, считает зампред Кнессета Израиля, руководитель делегации Нахман Шай на полях мероприятий Межпарламентского союза.

"Я не ожидаю, что Иран выйдет из соглашения. Я думаю, оно очень важно для них, потому что оно фактически дало им возможность сделать скачок экономически и политически за последние почти два года", - сказал Шай журналистам в воскресенье.

Вице-спикер Кнессета отметил, что Иран продолжает укреплять свою экономику, и в страну "хлынул большой поток денег". "Они восстановили международные связи, в том числе в экономической сфере. Поэтому они не собираются выходить из сделки", - считает он.

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