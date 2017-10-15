Sky: в Сомали объявлен трехдневный траур после теракта

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Президент Сомали Мохамед Фармаджо объявил в воскресенье трехдневный траур в стране после субботнего теракта в столице Могадишо. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По данным полиции, жертвами крупнейшей в истории страны террористической атаки стали 189 человек, более 200 получили ранения, десятки до сих пор числятся пропавшими без вести. Между тем, по информации интернет-портала Voa Somali, в городских моргах находятся тела 231 человека.

Начиненный взрывчаткой грузовик взлетел на воздух 14 октября рядом со зданием гостиницы в районе Ходан в Могадишо. По некоторым данным, прогремело не менее двух взрывов.

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок. Однако власти страны обвиняют в теракте связанную с "Аль-Каидой" радикальную исламистскую группировку "Аш-Шабаб", которая ведет вооруженную борьбу против легитимных сомалийских властей и на счету которой десятки терактов на территории страны.

Именно терроризм - основной метод борьбы группировки, под контролем которой остаются некоторые территории в центральной и южной частях страны после многолетней гражданской войны, приведшей к распаду государства на несколько частей и полному краху государственных институтов.