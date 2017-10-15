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Спикер парламента Ирана считает слова Трампа о ядерной сделке неуважением США к ООН

Международная панорама
15 октября, 16:02 UTC+3

Али Лариджани напомнил, что МАГАТЭ восемь раз официально объявляло о приверженности Ирана соглашению

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Слова президента США Дональда Трампа о Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе показывают неуважение США к ООН. Об этом в воскресенье заявил спикер меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани на пленарном заседании ассамблеи Межпарламентского союза.

"Международное агентство по атомной энергии [МАГАТЭ] восемь раз официально объявило о приверженности Ирана этому соглашению", - подчеркнул иранский политик. По его мнению, Трамп "не только не придерживается международных договоренностей, но и демонстрирует неуважение к ООН".

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Персоны
Трамп, Дональд
Темы
Ситуация вокруг Ирана
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