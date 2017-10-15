Спикер парламента Ирана считает слова Трампа о ядерной сделке неуважением США к ООН

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Слова президента США Дональда Трампа о Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе показывают неуважение США к ООН. Об этом в воскресенье заявил спикер меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани на пленарном заседании ассамблеи Межпарламентского союза.

"Международное агентство по атомной энергии [МАГАТЭ] восемь раз официально объявило о приверженности Ирана этому соглашению", - подчеркнул иранский политик. По его мнению, Трамп "не только не придерживается международных договоренностей, но и демонстрирует неуважение к ООН".