Австрия голосует на выборах за консервативный порядок

ВЕНА, 15 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Досрочные выборы в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) начались в воскресенье с открытия первых избирательных участков в 05:30 по местному времени (06:30 мск). По итогам голосования станет ясно, какие политические силы войдут в состав нового парламента и сформируют следующее правительство.

По всей стране на выборах до 17:00 (18:00 мск) будут работать более 10 тыс. участков для голосования, в том числе 1493 в Вене. В разных городах часы их работы могут варьироваться. Так, уже закрыли свои двери некоторые точки в федеральных землях Зальцбург и Форарльберг. Министерство внутренних дел Австрии, которое занимается организацией выборов и руководит работой федеральной избирательной комиссии, планирует представить первые предварительные результаты голосования сразу же после закрытия последних участков в Вене.

Решающее событие

Представителей прессы в Австрии не пускают на участки, но с некоторыми австрийцами, обладающими правом голоса, удается переговорить на выходе. "Я коренная жительница Вены и хожу на выборы уже более 50 лет. От нас зависит наше будущее, и я убеждена, что каждый голос учитывается. Голосование у нас тайное, поэтому скажу одно, что голосуем за порядок, который всегда был в нашей стране", - призналась в беседе с корреспондентом ТАСС Инге Келлер.

МВД в Австрии не публикует данные о явке избирателей до закрытия всех участков. Она станет известна только после поступления первых предварительных результатов голосования, чтобы не оказывать давление на жителей страны. По сравнению с выборами президента республики, которые состоялись в декабре прошлого года, парламентские выборы привлекают большее внимание граждан и всегда вызывают ажиотаж. "Безусловно, выборы в парламент - это решающее событие, более важное", - отмечают жители Вены.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен также надеется, что явка будет высокой. "Я верю, что Австрия продолжит играть важную роль в Европейском союзе. Надо просто успокоиться и немного подождать. Разбитая тарелка снова будет склеена", - сказал президент.

Наблюдавшие за его выступлением австрийские журналисты отмечают, что глава государства таким образом намекнул на возможное возобновление сотрудничества консервативной Австрийской народной партии и Социал-демократической партии Австрии, которые рассорились из-за проведения досрочного голосования.

Фавориты проголосовали

Свои голоса в первой половине дня отдали и главные фавориты избирательной гонки. Первым в Вене проголосовал действующий канцлер и председатель Социал-демократической партии Австрии (СДПА) Кристиан Керн, после чего он объявил, что намерен в воскресенье посмотреть футбольный матч любимой команды "Аустрия" Вена против "Штурма" из Граца.

Ровно через час на свой участок в родной гимназии пришел 31-летний министр иностранных дел и председатель консервативной Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц. Журналисты в этот день уделили большое внимание Курцу. Представители зарубежных средств массовой информации устроили небольшую потасовку при его появлении, чтобы занять лучшее место для удачного ракурса видеокамеры или фотоаппарата.

Лидер Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе пришел голосовать вместе с матерью. Он выразил надежду, что его партия по итогам выборов сможет добиться наилучшего результата в своей истории, а также признал, что АНП во главе с Курцем бесспорно займет первое место.

Консервативное будущее

Эксперты в настоящее время гадают, какая из партий сможет по итогам выборов набрать необходимое большинство для формирования правительства. Согласно последним опросам, эта роль может достаться Курцу. Политик привлекает внимание простых жителей Австрии и вызывает у них симпатию лозунгами и предложениями по сокращению налогов, прекращению нелегальной миграции, наведению порядка в миграционной политике Евросоюза и налаживанию мостов между Россией, США и ЕС. Он в мягкой форме начал использовать риторику правой АПС и стал инициатором введения запрета на ношение паранджи в общественных местах в Австрии и внедрения для всех мигрантов с Ближнего Востока и Африки программы обязательного изучения немецкого языка и австрийской культуры.

Курц в мае этого года перевернул представление австрийцев о роли народной партии на политическом ландшафте Австрии. После внезапной отставки вице-канцлера, министра экономики и бывшего председателя АНП Райнхольда Миттерленера он взял управление старейшей политической силой в свои руки, получил абсолютную поддержку старших коллег и повел однопартийцев в реваншистский бой на досрочные выборы, отказавшись занимать пост вице-канцлера. Все это стало причиной откровенной ссоры с социал-демократами, которые планировали доминировать в австрийской политике до плановых выборов осенью 2018 года.

Сам Курц работает в австрийском правительстве с 2013 года. Он до сих пор не имеет законченного высшего образования, которое прервал из-за политической карьеры. Ранее он стал самым молодым министром в австрийской истории в возрасте 27 лет. До своего назначения был куратором правительственной программы по интеграции иностранцев в Австрии, с 1 января текущего года Курц занимает также должность действующего председателя в ОБСЕ.

Второй по итогам голосования может оказаться как раз правая Австрийская партия свободы. Ее лидер Хайнц-Кристиан Штрахе и Себастьян Курц неоднократно совпадали во мнениях и поддерживали единую точку зрения в ходе последних телевизионных дебатов. АПС в Австрии является главной оппозиционной силой на австрийской политической арене и традиционно входит в парламент, занимая третье место по количеству мандатов. В этой связи наиболее вероятным вариантом при формировании будущей коалиции может стать именно связка консерваторов и правых, которая оставит за бортом социал-демократов.

Досрочные выборы

Досрочные парламентские выборы проходят в воскресенье в Австрии с участием 16 партий и политических движений. Чтобы быть представленной в национальном совете, партия должна набрать более 4% голосов избирателей. По итогам выборов президент наделит лидера крупнейшей парламентской фракции полномочиями по формированию кабинета министров или ведению коалиционных переговоров.

Основная борьба за большинство в парламенте и кресло канцлера разворачивается между Кристианом Керном и Себастьяном Курцем, который в мае этого года инициировал проведение досрочного голосования. Третьим претендентом в гонке за лидерство выступает Хайнц-Кристиан Штрахе.

Первые результаты будут представлены сразу после закрытия участков, а предварительные итоги - до конца дня. Окончательные итоги с учетом подсчета голосов, поданных избирателями по почте, следует ожидать в ближайшие дни. Для парламентских выборов 15 октября избирательная комиссия выдала 889 тыс. бюллетеней для дистанционного голосования, что почти на 200 тыс. больше, чем на выборах президента Австрии 4 декабря 2016 года.