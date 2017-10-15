Нетаньяху раскритиковал полицию за "цунами утечек" после сообщения ТВ о его скором допросе

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал в воскресенье полицию еврейского государства за "цунами утечек". Поводом для комментариев премьера стало сообщение Второго канала израильского телевидения о том, что в ближайшее время глава правительства снова может быть допрошен силовиками.

"После вступления в должность генеральный инспектор [полиции Рони] Альшейх принял два важных решения: больше не будет утечек информации из полиции и больше не будет рекомендаций по окончании расследований, - написал Нетаньяху в Facebook. - После вступления политического советника Лиора Хорева в должность советника полиции за миллионы шекелей за счет налогоплательщика и без тендера, незаконные утечки информации превратились в цунами, а решение об отказе от рекомендаций исчезло, словно и не было".

Нетаньяху трижды был допрошен полицией в Иерусалиме в январе 2017 года в рамках расследования двух дел о злоупотреблениях, одно из которых касается неправильного оформления получения подарков от двух бизнесменов, второе - предполагаемых попыток воздействия на редакционную политику газеты "Едиот ахронот". Кроме этого, в конце февраля государственный прокурор страны Шай Ницан начал уголовное расследование по делу о закупке трех подводных лодок в Германии, а в первой половине июля израильская полиция задержала в рамках этого дела семь человек, включая бывшего личного юриста Нетаньяху Давида Шимрона и генерал-майора ВМС в запасе и бывшего командующего ВМС Израиля Элиэзера Марома. Сам Нетаньяху не является фигурантом этого дела, указала ранее прокуратура.

Премьер в воскресенье вновь отверг все обвинения, которые изначально против него были озвучены в ряде СМИ. "Общество давно понимает, что ведется явная охота в СМИ на главу правительства Нетаньяху, - написал он в Facebook. - Как было всегда раньше, и на сей раз все обвинения против главы правительства окажутся несостоятельными, а поэтому ничего не будет".