Глава делегации КНДР предложил Ирану "вместе бороться" против несправедливых шагов США

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. КНДР предложила Ирану "вместе бороться против несправедливости" со стороны США. Об этом заявил глава делегации страны на ассамблее Межпарламентского союза, зампред Верховного народного собрания Ан Дон Чхун на встрече "на ногах" со спикером парламента Ирана Али Лариджани.

"Спасибо за ваше выступление. Это была прекрасная речь!" - отметил он. "У нас сильная воля против обидчиков, мы с вами ведем совместную борьбу уже очень долго, - добавил Ан Дон Чхун. - Давайте бороться вместе против несправедливости, за справедливость".

Ранее 15 октября в своем выступлении Лариджани подверг резкой критике действия США, в том числе в отношении ядерной сделки по Ирану. Он выразил мнение, что поведение президента США Дональда Трампа демонстрирует неуважение к ООН, а также неспособность Вашингтона выполнять международные договоренности.

13 октября Трамп изложил более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. Согласно ей, Соединенные Штаты будут противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус "стражей исламской революции" (элитные части ВС Ирана). Кроме того, американский президент отказался подтвердить выполнение Тегераном соглашения по ядерной программе и обещал добиваться внесения в него изменений.

Как сообщил Лариджани ТАСС, в воскресенье он также обсудил "сложные вопросы региональной безопасности" с делегациями Турции и Ирака.