Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава делегации КНДР предложил Ирану "вместе бороться" против несправедливых шагов США

Международная панорама
15 октября, 16:34 дата обновления: 15 октября, 16:47 UTC+3

Зампред Верховного народного собрания Ан Дон Чхун отметил "сильную волю" Тегерана и Пхеньяна "против обидчиков"

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. КНДР предложила Ирану "вместе бороться против несправедливости" со стороны США. Об этом заявил глава делегации страны на ассамблее Межпарламентского союза, зампред Верховного народного собрания Ан Дон Чхун на встрече "на ногах" со спикером парламента Ирана Али Лариджани.

"Спасибо за ваше выступление. Это была прекрасная речь!" - отметил он. "У нас сильная воля против обидчиков, мы с вами ведем совместную борьбу уже очень долго, - добавил Ан Дон Чхун. - Давайте бороться вместе против несправедливости, за справедливость".

Смотрите также

Председатель парламента Ирана обвинил Трампа в "деобамизации" США

Спикер парламента Ирана считает слова Трампа о ядерной сделке неуважением США к ООН

Иран рассчитывает на контакты с Россией в свете заявления Трампа о ядерной сделке

Ранее 15 октября в своем выступлении Лариджани подверг резкой критике действия США, в том числе в отношении ядерной сделки по Ирану. Он выразил мнение, что поведение президента США Дональда Трампа демонстрирует неуважение к ООН, а также неспособность Вашингтона выполнять международные договоренности.

13 октября Трамп изложил более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. Согласно ей, Соединенные Штаты будут противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус "стражей исламской революции" (элитные части ВС Ирана). Кроме того, американский президент отказался подтвердить выполнение Тегераном соглашения по ядерной программе и обещал добиваться внесения в него изменений.

Как сообщил Лариджани ТАСС, в воскресенье он также обсудил "сложные вопросы региональной безопасности" с делегациями Турции и Ирака.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг Ирана
Страны
Иран КНДР
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тиллерсон: власти США приступят к реализации закона об ужесточении санкций в отношении РФ
2
ВКС РФ в 2018 году получат новые самолеты СР-10
3
Сооронбай Жээнбеков лидирует на президентских выборах в Киргизии
4
Потерявшийся в лесу Нижегородской области ребенок найден живым
5
Тиллерсон: ядерная сделка может стать основой для второго соглашения с Ираном
6
СМИ: сирийская оппозиция утверждает, что в Ракке остаются около 300 боевиков ИГ
7
CNN: спецназовцы США оказались поблизости от якобы места удара ВКС РФ в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама