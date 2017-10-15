Более 40% граждан Киргизии приняли участие в голосовании

БИШКЕК, 15 октября. /ТАСС/. Граждане Киргизии достаточно активно принимают участие в проводимых в воскресенье в республике выборах президента республики. Об этом ТАСС сообщили в Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов (ЦИК) в республике.

"На данный момент проголосовало более 40% из 3,025 млн внесенных в списки избирателей граждан", - заявили в ведомстве. По его сведениям, наиболее активно жители страны голосуют в Таласской и Нарынской областях.

Как считают в Центризбиркоме, выборы проходят на достаточно высоком организационном уровне. "В течение дня поступило всего несколько сигналов с избирательных участков о возникающих проблемах, почти все они связаны с техническими неполадками", - уточнили в ЦИК. В ходе выборов президента Киргизии все избирательные участки оснащены оборудованием по идентификации биометрических данных граждан и автоматически считывающими устройствами (электронными избирательными урнами - прим. ТАСС).

"С их помощью удается исключить любые попытки фальсификации итогов выборов", - подчеркнули в комиссии.

Количество наблюдателей

Мониторинг проводимых в Киргизии выборов осуществляют чуть менее 800 краткосрочных и долгосрочных международных наблюдателей из почти 60 стран мира, в том числе представители Бюро по демократии и права человека ОБСЕ, различных органов СНГ, европейских структур и Шанхайской организации сотрудничества.

Как заявил 15 октября в Бишкеке представитель миссии наблюдателей СНГ, председатель Исполнительного комитета Содружества Сергей Лебедев, выборы в Киргизии проходят в спокойной обстановке. "Такая атмосфера нас радует, хотим, чтобы она сохранилась и после завершения голосования", - сказал он. Ранее у наблюдателей от СНГ возникали опасения относительно применяющегося при голосовании технического оборудования, однако в ходе выборов "они не оправдались".

За проведением голосования в Киргизии следят и несколько тысяч местных наблюдателей от различных общественных организаций и штабов кандидатов. На каждом избирательном участке их насчитывается не менее 10 человек.

Оперативная обстановка

"Оперативная обстановка на территории республики спокойная и никаких попыток дестабилизировать ситуацию не предпринимается", - заявил в воскресенье заместитель министра внутренних дел Киргизии Алмаз Орозалиев. По его данным, пока таких сигналов в министерство не поступало как и сообщений о фактах подкупа избирателей.

Ранее глава Службы общественной безопасности МВД Нурлан Исмаилов сообщил ТАСС, что в стране в связи с выборами предприняты повышенные меры безопасности. На охрану общественного порядка министерство направило более девяти тыс. своих сотрудников, пять тыс. из которых дежурят вблизи избирательных участков. Помощь работникам милиции оказывают почти 12 тыс. представителей народных дорожных дружин.

Как отметил во время голосования на одном из избирательных участков Бишкека президент республики Алмазбек Атамбаев, в субботу в столице была задержана группа людей, которая пыталась нелегально приобрести оружие. Чтобы использовать его для дестабилизации ситуации после выборов в случае поражения одного из кандидатов. Однако Атамбаев пообещал такие попытки жестко пресекать.

"Времена, когда люди вытворяли то, что хотели, прошли. Сажали и будем сажать, до 1 декабря (истечение полномочий Атамбаева - прим. ТАСС) у меня хватит времени, чтобы такие лица не портили праздник", - предупредил глава государства.

В начале октября в Киргизии также был задержан депутат национального парламента Канатбек Исаев, которому было предъявлено обвинение в попытке захвата власти и организации массовых беспорядков. По версии следствия, Исаев намеревался вывести на улицы своих сторонников в случае поражения на выборах одного из кандидатов.

Правила игры

На территории Киргизии, в которой проживают около 6 млн человек, открылись в воскресенье 2338 избирательных участков. Еще 37 начали работать за пределами страны при ее дипломатических представительствах. "Шесть из них расположены в российских городах Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск и Новосибирск", - уточнили в Центризбиркоме.

На пост президента республики претендуют 11 человек. Если ни один из них не сможет получить более половины голосов избирателей, в республике будет объявлен второй тур. В него пройдут занявшие первые два места кандидаты. Как уверяют в ЦИК, повторное голосование в таком случае состоится приблизительно во второй половине ноября текущего года.

Как подчеркнули в Центризбиркоме, если большинство киргизских граждан в воскресенье проголосует против всех, то комиссия обязана будет объявить новые выборы. Действующий глава киргизского государства Атамбаев на этот раз не имеет права баллотироваться, поскольку закон запрещает гражданам занимать данную должность более одного шестилетнего срока.

В случае успешного завершения выборов впервые в истории Киргизии состоятся добровольный уход президента со своего поста и мирная передача власти. Оба прежних руководителя киргизского государства - Аскар Акаев и Курманбек Бакиев - были свергнуты в результате революций и в целях безопасности вынуждены были бежать за границу.