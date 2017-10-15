Помощник Барзани: Иракский Курдистан не отменит итоги референдума для диалога с Багдадом

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Политическое руководство курдской автономии Ирака отвергло требование федерального правительства в Багдаде аннулировать результаты референдума о независимости для начала диалога по выходу из кризиса. Об этом договорились лидеры двух главных партий Иракского Курдистана (Патриотический союз Курдистана (ПСК) и Демократическая партия Курдистана (ДПК)), сообщил в Twitter помощник главы региона Масуда Барзани Хемин Хамрауи.

"Не будет никаких односторонних переговоров ПСК или ДПК с Багдадом, если переговоры и будут вестись, то только совместной делегацией, представляющей курдские партии, - сказал он. - ПСК и ДПК отвергают любые требования аннулировать результаты референдума".

There will not be any unilateral negotiation with Baghdad by either PUK or KDP. If there be any negotiation with Baghdad it will be a joint delegation representing all Kurdistan parties. KDP/PUK reject any demands to nullify the referendum results. Refuse preconditions — Hemin Hawrami (@heminhawrami) 15 October 2017

Вместе с тем Хамрауи подчеркнул, что курдские политические лидеры подтвердили "готовность достигнуть мирное решение" для выхода из кризиса и "отвергают военный сценарий, но готовы защищаться".

The Meeting in Dukan between KDP/ PUK ended. Good news on reiterating our national unity in the face of all pressure. Our readiness to reach peaceful resolution for current standoff in all area. Rejecting military option, but ready to defend. — Hemin Hawrami (@heminhawrami) 15 October 2017

Встреча ПСК и ДПК прошла в Сулеймании при участии Барзани и президента Ирака Фуада Маасума, прибывшего в Иракский Курдистан несколько дней назад. По поступающей информации, стороны обсудили статус спорной провинции Киркук. Как утверждает телеканал "Аль-Маядин", соглашение по Киркуку может быть достигнуто уже в ближайшие сутки.

Обострение в Киркуке

Ситуация вокруг северной нефтяной столицы Ирака Киркука, находящегося под контролем курдских военизированных формирований "пешмерга", но не входящего в состав Иракского Курдистана, резко обострилась за минувшие несколько дней. В Эрбиле обвиняют правительственные силы в попытке силового захвата провинции и нефтяной инфраструктуры. Багдад опровергает эти заявления, утверждая, что в районе Киркука военная операция не ведется, речь идет о передислокации федеральных сил после уничтожения террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Арабские СМИ сообщали о якобы предъявленном Эрбилю (административная столица Иракского Курдистана) ультиматуме для разрешения разногласий по северной нефтяной столице Ирака, однако позднее канцелярия премьер-министра Хейдара аль-Абади опровергла эти сведения.

25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. Курдская Высшая независимая избирательная комиссия объявила, что свыше 90% участвовавших в плебисците, высказались за отделение от Ирака. Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Регион является областью этнического расселения курдов в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль на севере и северо-востоке Ирака.