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Помощник Барзани: Иракский Курдистан не отменит итоги референдума для диалога с Багдадом

Международная панорама
15 октября, 16:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, октября. /ТАСС

Лидеры двух главных партий Иракского Курдистана заявили об отказе от односторонних переговоров с Багдадом

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МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Политическое руководство курдской автономии Ирака отвергло требование федерального правительства в Багдаде аннулировать результаты референдума о независимости для начала диалога по выходу из кризиса. Об этом договорились лидеры двух главных партий Иракского Курдистана (Патриотический союз Курдистана (ПСК) и Демократическая партия Курдистана (ДПК)), сообщил в Twitter помощник главы региона Масуда Барзани Хемин Хамрауи.

"Не будет никаких односторонних переговоров ПСК или ДПК с Багдадом, если переговоры и будут вестись, то только совместной делегацией, представляющей курдские партии, - сказал он. - ПСК и ДПК отвергают любые требования аннулировать результаты референдума".

Вместе с тем Хамрауи подчеркнул, что курдские политические лидеры подтвердили "готовность достигнуть мирное решение" для выхода из кризиса и "отвергают военный сценарий, но готовы защищаться".

Встреча ПСК и ДПК прошла в Сулеймании при участии Барзани и президента Ирака Фуада Маасума, прибывшего в Иракский Курдистан несколько дней назад. По поступающей информации, стороны обсудили статус спорной провинции Киркук. Как утверждает телеканал "Аль-Маядин", соглашение по Киркуку может быть достигнуто уже в ближайшие сутки.

Обострение в Киркуке

Ситуация вокруг северной нефтяной столицы Ирака Киркука, находящегося под контролем курдских военизированных формирований "пешмерга", но не входящего в состав Иракского Курдистана, резко обострилась за минувшие несколько дней. В Эрбиле обвиняют правительственные силы в попытке силового захвата провинции и нефтяной инфраструктуры. Багдад опровергает эти заявления, утверждая, что в районе Киркука военная операция не ведется, речь идет о передислокации федеральных сил после уничтожения террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

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Арабские СМИ сообщали о якобы предъявленном Эрбилю (административная столица Иракского Курдистана) ультиматуме для разрешения разногласий по северной нефтяной столице Ирака, однако позднее канцелярия премьер-министра Хейдара аль-Абади опровергла эти сведения.

25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. Курдская Высшая независимая избирательная комиссия объявила, что свыше 90% участвовавших в плебисците, высказались за отделение от Ирака. Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Регион является областью этнического расселения курдов в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль на севере и северо-востоке Ирака.

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