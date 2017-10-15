Сооронбай Жээнбеков лидирует на президентских выборах в Киргизии

БИШКЕК, 15 октября. /ТАСС/. Кандидат от пропрезидентской Социал-демократической партии Киргизии Сооронбай Жээнбеков лидирует на состоявшихся в воскресенье в республике выборах главы государства. Об этом ТАСС сообщили в ЦИК страны.

"На центральный сервер Центризбиркома начали поступать предварительные сведения о результатах голосования, после обработки 2% бюллетеней лидирует Жээнбеков, набирая почти 40% голосов", - заявили в ведомстве.

По словам его сотрудников, благодаря применению электронных избирательных урн предварительные результаты выборов станут известны в течение одного-двух часов после их завершения. "Официальные итоги будут оглашены через несколько дней после поступления в ЦИК протоколов ручного подсчета голосов со всех участков", - напомнили в Центризбиркоме.

В стране сегодня проходили президентские выборы, работали 2338 избирательных участков. Еще 37 были открыты за пределами страны. В республике, где официально проживают около 6 млн человек, в списки избирателей внесены 3,025 млн граждан.

На пост президента страны претендуют 11 кандидатов, если ни один из них сегодня не сможет получить более половины голосов избирателей, будет объявлен второй тур. В него пройдут занявшие первые два места кандидаты. Как уверяют в ЦИК, повторное голосование в таком случае состоится приблизительно во второй половине ноября.

Действующий глава киргизского государства Алмазбек Атамбаев на этот раз не имеет права баллотироваться, поскольку закон запрещает гражданам занимать данную должность более одного шестилетнего срока.