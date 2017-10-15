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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Сирия требует немедленного вывода войск Турции из страны. Об этом заявил в пятницу спикер парламента Хаммуд ас-Сабаг, выступая на пленарном заседании ассамблеи Международного парламентского союза.
"Сирийский парламент требует вывода турецких войск с территории Сирии без предварительных условий", - сказал он.
Он обвинил Турцию во "вторжении в провинцию Идлиб и покушении на суверенитет сирийского государства". "Это расходится с соглашением, достигнутым в Астане", - подчеркнул ас-Сабаг.
"Парламент Сирии осуждает поведение Турции, - добавил он. - Считаем это угрозой для безопасности наших граждан и нарушением норм международного права".