Зариф: если США откажутся от ядерной сделки, никто не будет им доверять

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что "никто не будет доверять какой-либо американской администрации в любых долгосрочных переговорах", если США откажутся от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), согласованного Ираном и "шестеркой" (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия). Об этом сообщила в воскресенье на своем сайте телекомпания CBS.

"Это не двусторонняя договоренность между Ираном и США, - заявил Зариф в интервью корреспонденту телекомпании. - Так что все, что касается их внутренней политической активности, это их дело. Вы знаете, что Соединенные Штаты являются постоянным членом Совета Безопасности. Если они не будут поддерживать резолюцию, за которую они не только проголосовали, но и спонсировали, то доверие к организации, считающуюся Соединенными Штатами очень важной, будет поставлено под угрозу".

"Никто больше не будет доверять администрации США, принимая участие в долгосрочных переговорах, так как продолжительность какого-либо обязательства, длительность какой-либо приверженности с этого момента с ней будет распространяться только на оставшуюся часть срока этого президента" , - отметил министр.

По словам Зарифа, американская администрация уходит от всего. "Кто-то назвал это выводящей доктриной для этой администрации. Она уходит из НАФТА; уходит из Транс-Тихоокеанского партнерства; она выходит из ЮНЕСКО; она выходит из всего. Поэтому люди не могут больше доверять слову Соединенных Штатов", - заявил министр.

"Для того, чтобы привлечь США во многие международные соглашения большое число людей идет на уступки, - сказал он, - Теперь никто не собирается делать Соединенным Штатам никаких послаблений, потому что они знают, что следующий президент США вернется и скажет: Этого было недостаточно, мы не удовлетворены".

Жесткая стратегия

Трамп в минувшую пятницу изложил стратегию ужесточения давления на Иран, согласно которой США будут противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Кроме того, американский президент отказался подтвердить выполнение Тегераном соглашения по ядерной программе и обещал добиваться внесения изменений в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), согласованный Ираном и "шестеркой". Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал решение Трампа.

Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия согласовали с Ираном СВПД, направленный на урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана, в июле 2015 года. Эта договоренность предусматривает отмену санкций, введенных ранее в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.