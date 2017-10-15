Саакашвили позвал всех на митинг в Киев, чтобы избавить власть от "гнили"

КИЕВ, 15 октября. /ТАСС/. Лидер украинской партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили выступил в Харькове перед местными жителями и призвал всех ехать в Киев 17 октября, чтобы очистить власть в стране от "гнили и нечисти".

"Давайте покажем 17 октября - сегодня мы уже показали - всем этим барыгам, что Украина не устала, что интеллект на Украине есть, что люди, которые умеют сражаться, на Украине есть, что воля к победе на Украине есть, и Украина победит их и внешнего врага. Украина станет единой сверхдержавой в Европе, которая будет устанавливать правила игры в Европе, и для каждого из нас это будет достойная жизнь", - заявил экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии.

В своей речи он отметил, что в стране в настоящее время складывается чрезвычайная экономическая и политическая ситуация. "У нас доверие власти меньше 10%, инфляция на предметы первой необходимости зашкаливает, а экономический рост отсутствует. Гремучая смесь, при которой дальше жить - это взрыв для страны, дальнейший распад страны", - подчеркнул Саакашвили. В ходе выступления он также заявил о большом потенциале Украины и необходимости для его реализации "осушить болото" и "прорвать гниль и нечисть", которые, по его словам, собрались во власти в Киеве.

Саакашвили также сообщил, что есть некие волонтеры, готовые предоставить автобусы для всех желающих приехать на митинг в столицу. "Давайте вместе сражаться", - призвал он.

Ранее лидер партии "Движение новых сил" объявил, что 17 октября он и его сторонники "предъявят требования этой власти". До этого момента, по его словам, он будет ездить по Украине и "собирать требования народа к власти". Саакашвили также неоднократно заявлял, что не хочет никаких должностей на Украине.