Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Саакашвили позвал всех на митинг в Киев, чтобы избавить власть от "гнили"

Международная панорама
15 октября, 19:08 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 15, октября. /ТАСС

Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии сообщил, что есть некие волонтеры, которые готовы предоставить автобусы для всех желающих приехать на митинг в украинскую столицу

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 15 октября. /ТАСС/. Лидер украинской партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили выступил в Харькове перед местными жителями и призвал всех ехать в Киев 17 октября, чтобы очистить власть в стране от "гнили и нечисти".

"Давайте покажем 17 октября - сегодня мы уже показали - всем этим барыгам, что Украина не устала, что интеллект на Украине есть, что люди, которые умеют сражаться, на Украине есть, что воля к победе на Украине есть, и Украина победит их и внешнего врага. Украина станет единой сверхдержавой в Европе, которая будет устанавливать правила игры в Европе, и для каждого из нас это будет достойная жизнь", - заявил экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии.

Смотрите также

Саакашвили ищет "триста спартанцев", чтобы поменять украинскую элиту

Саакашвили в Одессе позвал всех на "большой митинг" в Киеве 17 октября

Саакашвили выдвинул четыре требования к Порошенко

В своей речи он отметил, что в стране в настоящее время складывается чрезвычайная экономическая и политическая ситуация. "У нас доверие власти меньше 10%, инфляция на предметы первой необходимости зашкаливает, а экономический рост отсутствует. Гремучая смесь, при которой дальше жить - это взрыв для страны, дальнейший распад страны", - подчеркнул Саакашвили. В ходе выступления он также заявил о большом потенциале Украины и необходимости для его реализации "осушить болото" и "прорвать гниль и нечисть", которые, по его словам, собрались во власти в Киеве.

Саакашвили также сообщил, что есть некие волонтеры, готовые предоставить автобусы для всех желающих приехать на митинг в столицу. "Давайте вместе сражаться", - призвал он.

Ранее лидер партии "Движение новых сил" объявил, что 17 октября он и его сторонники "предъявят требования этой власти". До этого момента, по его словам, он будет ездить по Украине и "собирать требования народа к власти". Саакашвили также неоднократно заявлял, что не хочет никаких должностей на Украине.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Саакашвили, Михаил Николаевич
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тиллерсон: власти США приступят к реализации закона об ужесточении санкций в отношении РФ
2
ВКС РФ в 2018 году получат новые самолеты СР-10
3
Сооронбай Жээнбеков лидирует на президентских выборах в Киргизии
4
Зариф: если США откажутся от ядерной сделки, никто не будет им доверять
5
Сирия требует немедленного вывода войск Турции из страны
6
СМИ: сирийская оппозиция утверждает, что в Ракке остаются около 300 боевиков ИГ
7
Хиллари Клинтон утверждает, что Россия стремилась навредить ей на президентских выборах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама